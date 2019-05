ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2019) Il Corriere dello Sport ricorda di un interesse delper il suo ex ora in forza all’Atalanta. Come racconta l’edizione odierna il mercato è all’inizio “e sarà un caso – ma certo non lo è – che ogni, agli «Azzurri d’Italia», c’è unper un osservatore spedito da Giuntoli. Zapata ha avuto modo di sapere che esiste un desiderio e il suo entourage ha dato corpo all’eventualità” Duvan Zapata è finito al centro di numerose voci di mercato confermate nei giorni scorsi dal suo agente a Calcio24 “Al momento non c’è ancora niente di concreto con ilma per Duvan sarebbe un gran piacerebbe tornare in azzurro. Vedremo cosa accadrà più avanti”.L'articolo Il: “Ognic’è undelperZapata” ilsta.

capuanogio : ?? #Raiola ha incontrato #Marotta e #Ausilio e si è parlato anche della posizione di #Kean. L'#Inter pensa di poterl… - SSCNapoliNews : Il CorSport: “Ogni settimana c’è un accredito del Napoli per osservare Zapata” - napolista : Il CorSport: “Ogni settimana c’è un accredito del #Napoli per osservare #Zapata” -