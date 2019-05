Guendalina mette in imbarazzo Michael | ' I miei amici hanno detto che sei omosessuale'

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) In questi giorni all'interno della casa del Grande Fratello 16 si è tornato a parlare di uno degli argomenti più discussi di questa edizione. Parliamo della presunta omosessualità diTerlizzi. Fin dal primo momento Cristian Imparato ha messo gli occhi addosso al modello, affermando a più riprese all'interno della casa più spiata d'Italia chesarebbema che in realtà starebbe nascondendo questo suo orientamento. Affermazioni che sono state smentite dallo stesso, anche se negli ultimi giorni si è tornato a parlare di questo, complici le dichiarazioni diCanessa, la quale sostiene che dei suoifidati le avrebbero confermato il fatto che Terlizzi sia gay.Nuovi sospetti suTerlizzi e la presunta omosessualità In un primo momentoha fatto questa confessione a Cristian e sembrava non volerne parlare con il diretto ...

