(Di sabato 4 maggio 2019)- la sceltaEra stato un esperimento fortunato, eppure non tornerà.era approdato in prime time lo scorso inverno: tre puntate, in onda al venerdì, che vedevano al centro della scena le scelte dei quattro tronisti effettuate al di fuori degli studi, senzaDe. Tutto lasciava presagire che Speciale– La Scelta sarebbe tornato a maggio a conclusione dei percorsi degli attuali protagonisti in cerca dell’anima gemella. E invece no. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che i previsti appuntamentiverili inconnon si faranno.La decisione viene direttamente dalla casa di produzione Fascino ed è stata presa pochi giorni fa. Mediaset e Publitalia avevano, invece, già schedulato le due puntate nel palinsesto di Canale 5, al venerdì al termine di Ciao Darwin. Dello stesso ...

Aladino_Rm : @davidemaggio @MasterAb88 inevitabile, dopo il floppone delle scorse scelte in prima serata, spacciate per boom da… - davidemaggio : BOOM! Maria De Filippi cancella gli speciali in prima serata di Uomini e Donne Leggi l’anteprima di… - Aladino_Rm : @Shinichi199E Ora per fare i teatrini pure le radio coinvolgono?? Mamma mia, Maria NERISSIMA!! Fortuna che stasera,… -