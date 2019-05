Ancelotti conferma Insigne | ' Vuole restare Trippier e Lozano ci piacciono Barella non è

Ancelotti conferma l’assenza di Insigne contro il Frosinone : Il mister del Napoli Carlo Ancelotti in conferenza stampa conferma l’assenza di Lorenzo Insigne per la partita di domani contro il Frosinone: «Insigne non ci sarà, ha provato questa settimana, ha ancora problemi a questo tendine dell’adduttore, sente fastidio. S’è allenato in maniera alternata, ma è un problema che ha già da qualche tempo. Non è serio, ma non gli permette di allenarsi al meglio e fare tutto quello che sa fare. Bisogna ...