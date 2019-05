Vitalizio per meriti artistici per Giorgio Magnato | attore e regista di Marsala

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Aprile : Casta continua – Regioni - ex consiglieri in rivolta per riprendersi il Vitalizio d’oro : La Casta/1 La carica dei ricorsi regionali contro il taglio ai vitalizi d’oro Ex consiglieri in rivolta: anche loro riceveranno l’assegno in base a quanto hanno versato di Ilaria Proietti Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio I Serenissimi. “Tria deve stare sereno” (Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, 5.4). E chiedere a Enrico Letta come si fa. Nuovi martiri. “Caro Mattarella, liberi Formigoni. Ponga fine a questo strazio” ...

Reddito di maternità - mille euro al mese - per 8 anni - per fare la mamma : 'Dopo il quarto figlio diventa Vitalizio' : La proposta si chiama Reddito di maternità: mille euro al mese esentasse, per le donne che scelgono di fare le mamme a tempo pieno . Un Reddito garantito per otto anni, secondo quanto vuole la legge, ...

Reddito di maternità - mille euro al mese (per 8 anni) per fare la mamma : «Dopo il quarto figlio diventa Vitalizio» : La proposta si chiama Reddito di maternità: mille euro al mese esentasse, per le donne che scelgono di fare le mamme a tempo pieno. Un Reddito garantito per otto anni, secondo quanto...