Venezuela appello dell' Onu | Già cinque morti Cessate il fuoco

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Infatti, ilè il paese con la più grande riserva di petrolio al mondo, ma sfruttata solo in minima parte per viaa "extra-pesantezza"'oro nerono rispetto al greggio ...

RaiNews : Blindati dell'esercito sui dimostranti antigovernativi a Caracas, appello Onu a 'evitare di ricorrere alla violenza… - RaiNews : #Venezuela, appello dell'autoproclamato presidente Guaidó a rivolta militare. Dopo avere annunciato la liberazione… - ilfoglio_it : I fazzoletti blu in #Venezuela. Guaidó fa un appello per rovesciare il regime. Tank per strada. Il governo italiano… -