Scilla & Cariddi – Meteo Messina e Reggio Calabria | torna l’inverno in riva allo

(Di venerdì 3 maggio 2019)– E’to il maltempo oggi inStretto, trae Sicilia, dopo un lungo periodo mite e secco (era da 20 giorni che non cadeva una goccia d’acqua): sta piovendo con appena +15°C in pieno giorno, come se fossimo in pieno inverno, e una linea di foschia e umidità sulle colline di Peloritani e Aspromonte rende lo scenario ditardo-autunnale. E’ solo l’inizio di un lungo periodo freddo e perturbato che durerà fino a Martedì 7 Maggio, quando – dopo le ultime piogge residue del mattino – tornerà a splendere il sole con temperature in aumento.Sarà, quindi, un weekend di pioggia e freddo: domani, Sabato 4 Maggio, la temperatura massima trafarà fatica a superare i +16°C e in mattinata si verificheranno forti temporali. Domenica una breve tregua soleggiata ...

