Risultati calcio live 3 maggio 2019

Calcio - Serie A 2019 - i Risultati di oggi (29 aprile) : Atalanta vittoriosa nel finale sull’Udinese - Berardi manda KO la Fiorentina al Franchi : Bastano quattro minuti nel finale all’Atalanta per battere l’Udinese nel posticipo della 34a giornata di Serie A 2018-2019: un rigore di de Roon a nove minuti dalla fine e un sinistro dal limite di Pasalic abbattono l’Udinese e mantengono gli orobici al quarto posto, in zona Champions League, a tre punti dall’Inter e con uno sulla Roma. La Fiorentina, invece, perde per 0-1 contro il Sassuolo a seguito del gol di Berardi ...

Serie A calcio femminile : Risultati - classifica finale e verdetti. Juventus Campione d’Italia - bianconere in Champions con la Fiorentina : Si è conclusa la Serie A 2019 di calcio femminile, oggi è andata in scena l’ultima giornata di un campionato estremamente avvincente e appassionante. Tutto si è deciso in coda con ben tre squadre in lotta per lo scudetto prima dei 90 minuti conclusivi, ha festeggiato la Juventus che si è confermata Campionessa d’Italia grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta sul campo del Verona. La Fiorentina ha sconfitto la Roma per 2-1 allo scadere ...

Serie A calcio - i Risultati di oggi (14 aprile) : Frosinone-Inter 1-3 - Chievo-Napoli 1-3. Rinviata la festa scudetto della Juventus : Nel tardo pomeriggio e prima serata si sono disputate due partite valide per la 32^ giornata della Serie A. Il Napoli rinvia la festa scudetto della Juventus, i partenopei hanno infatti sconfitto il Chievo per 3-1 e si sono portati a 17 punti di distacco dai bianconeri quando mancano sei giornate al termine della stagione mentre i clivensi sono matematicamente retrocessi in Serie B. Koulibaly sblocca al 15′ con un colpo di testa su corner ...

Serie A calcio - i Risultati di oggi (7 aprile) : Napoli-Genoa 1-1 - Juventus a un punto dallo scudetto. Inter-Atalanta 0-0 - torna Icardi : Tra tardo pomeriggio e prima serata si sono disputate tre partite valide per la 31^ giornata della Serie A di calcio. La Juventus è a un solo punto dalla conquista matematica dell’ottavo scudetto consecutivo: i bianconeri hanno infatti 20 punti di vantaggio sul Napoli, che ha pareggiato 1-1 col Genoa, quando mancano sette turni al termine della stagione. I partenopei, già con la testa rivolta ai quarti di finale dell’Europa League ...

Calcio Eccellenza : l'Imperia batte 3-0 il Rapallo e tiene in vita il sogno promozione/Cronaca e Risultati : ... Cavallone A disp: 12 Meda 13 Pallini 14 Pelliccione 15 Zanchi 16 Delice 17 Correale 18 Tahiri 19 Franco 20 Mella Ammoniti Rapallo - 17 Verrini, 69 Paparcone Imperia - 42 Risso, 44 Giglio Cronaca ...

Serie A calcio - i Risultati di oggi (4 aprile) : Atalanta-Bologna 4-1 - Dea da Champions League! Sassuolo travolge Chievo : oggi si è completata la 30^ giornata della Serie A 2019 di calcio, l’ultimo turno infrasettimanale della stagione ha emesso i propri verdetti definitivi. L’Atalanta ha sconfitto il Bologna per 4-1 e si è portata in solitaria al quinto posto in classifica, a un solo punto di distacco dal Milan: gli orobici sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. La Dea non smette più di stupire e continua a giocare in maniera ...

Serie A calcio - i Risultati di oggi (3 aprile) : Genoa-Inter 0-4 - segna Icardi. Roma-Fiorentina 2-2 - crollano Napoli e Lazio : oggi mercoledì 3 aprile si sono disputate sei partite valide per la 30^ giornata della Serie A di calcio. La giornata del giorno è la sconfitta del Napoli che ha perso per 2-1 sul campo del Napoli: Farias porta in vantaggio i toscani, Zielinski pareggia al 44′ con una sassata da fuori ma Di Lorenzo regala la vittoria ai padroni di casa al 52′. Successo pesante per l’Empoli in ottica salvezza mentre il Napoli ora si trova a 18 ...

LIVE Serie A calcio - Risultati turno infrasettimanale in DIRETTA : poker Inter. Il Torino rischia la rimonta : Roma e Frosinone ci provano. Spal a sorpresa in vantaggio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei match del turno infrasettimanale valevoli per la 30esima giornata del campionato di calcio maschile di Serie A. Tra le partite che spiccano quest’oggi ci sono Roma-Fiorentina e Genoa-Inter, con le compagini alla ricerca di punti per fuoriuscire dalla crisi. Ma anche lo scontro Europa League tra Torino e Sampdoria, che possono ancora puntare alla massima competizione europea, considerando ...

