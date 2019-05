Riccardo Scamarcio si scontra con il suo suv contro un passante in bicicletta e ci

Qualche artista si meriterebbe gli schiaffi! L'opinione di Riccardo Scamarcio : "Il regista mia ha inviato il copione un anno prima del set, l'ho letto in un giorno e ho detto: lo faccio". Riccardo Scamarcio racconta così in un'intervista a Libero la scelta di interpretare Morabito in Lo spietato, film prodotto da Netflix ambientato nella Milano degli anni Ottanta. L'attore racconta la storia del suo personaggio:"È la storia di Santo Russo, un ragazzo calabrese cresciuto in povertà che dopo i primi furti e il carcere ...

“Ciapa una cadrega” - Riccardo Scamarcio a lezione di milanese da Giovanni : lo scambio tra i due è da ridere : Riccardo Scamarcio veste i panni di Saverio Morabito della ‘ndrina Morabito attiva, tra le altre cose, anche nel Nord Italia, nell’ultima produzione Netflix, Lo Spietato. Nella scena-spot del film, Scamarcio è all’interno di un bar milanese, dove tenta di ordinare un drink con accento milanese. Accanto a lui, però, c’è Giovanni, che lo sente e lo prende in giro. “Vuoi fare il boss della Milano da bere ma non sai il ...

Riccardo Scamarcio in azione : da John Wick 2 a Non Sono un Assassino : Il film - lo conoscono pure i muri - è Romanzo criminale , che adatta il romanzo di Giancarlo De Cataldo raccontando oltre due decenni di cronaca nera italiana, tra faide, segreti di Stato e ...

Riccardo Scamarcio paparazzato mentre passeggia con la fidanzata : La coppia formata da Riccardo Scamarcio e Angharad Wood sono stati fotografati dal settimanale “Gente” mentre camminano abbracciati per le vie di Roma, l’intesa è perfetta. Riccardo e Angharad fanno coppia fissa ormai da qualche mese, e insieme sembrano essere più felici che mai. Lei è una manager 46enne che vive a Londra e che non ama molto stare sotto i riflettori. Riccioli castani chiari, sguardo penetrante e classe da vendere: impossibile ...

Riccardo Scamarcio : “I social? Avevo Msn : le donne mi scrivevano di tutto - gli uomini m’insultavano” : “Volevo fare il contadino e l’attore, volevo essere uno ‘zap-attore’, posso dire di aver realizzato i miei sogni”. Così si racconta Riccardo Scamarcio ai microfoni della trasmissione notturna di Rai Radio2, “I Lunatici“. L’attore è al lavoro sul set del nuovo film di Nanni Moretti, di cui non ha potuto svelare niente, ma ha parlato della sua infanzia e degli esordi nel mondo del cinema. A ...

Renato De Maria presenta il poliziottesco Lo Spietato : “Riccardo Scamarcio sovranista? Anche Pasolini lo era” : “Ci sono cose del sovranismo che in qualche modo non si può non difendere. Anche Pasolini, ad esempio, era sovranista”, ha spiegato il regista de Lo Spietato intervistato nella redazione del fattoquotidiano.it. Il film girato a Milano e con protagonista Riccardo Scamarcio sarà in sala fino al 10 aprile e poi dal 19 aprile su Netflix. E proprio sul “sovranista” Scamarcio ha posto la domanda il giornalista Davide Turrini. “Pasolini era contro la ...

Riccardo Scamarcio è “Lo spietato” nel film sulla malavita milanese per tre giorni al cinema : Il regista Renato De Maria s’era appassionato alle storie della criminalità quando ha girato nel 2015 Italian Gangsters, un documentario che ripercorreva le vicende di malavitosi tristemente famosi come Horst Fantazzini, Luciano Lutring, Pietro Cavallero (gli ultimi due raccontati da Carlo Lizzani, rispettivamente, in Svegliati e uccidi e Banditi a Milano). Nasce da questa scintilla Lo spietato, ispirato al libro Manager calibro 9 di Pietro ...

Lo spietato Riccardo Scamarcio nella Milano da bere per Netflix : Un film che strizza l’occhio ai poliziotteschi anni Settanta e alla Milano da bere. Renato De Maria con il suo Lo spietato si ispira al libro Manager Calibro 9 di Luca Fazzo e Piero Colaprico (che cita Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo) per raccontare la parabola ascendente e discendente del delinquente Santo Russo (Riccardo Scamarcio). «E’ da una vita che aspettavo questo film – afferma il regista di La prima linea, sempre con Scamarcio – i ...

Che Tempo Che Fa domenica 7 aprile ospiti Luigi Di Maio - Riccardo Scamarcio - Roberto Burioni : Che Tempo che Fa domenica 7 aprile su Rai 1 dalle 20:35 gli ospiti della puntata Nuovo appuntamento domenica sera dalle 20:35 con Che Tempo che Fa con Fabio Fazio e a seguire Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Accanto a Fazio che gestirà la lunga trasmissione ci saranno Filippa Lagerback e la sagace ironia di Luciana Littizzetto che commenterà i fatti della settimana (qui il momento della settimana scorsa). La trasmissione di Fabio Fazio è ...

Riccardo Scamarcio è Lo spietato - yuppie fuorilegge nella Milano da bere : Milano spara, Netflix risponde. Si chiama Lo spietato il film di Renato De Maria che è una lettera d'amore al genere del poliziottesco italiano anni Ottanta che esce tre giorni in sala, 8,9 e10 aprile ...

Riccardo Scamarcio : la fidanzata Angharad e il rapporto con la Golino : Riccardo Scamarcio si svela: la nuova fidanzata Anghard e l’attuale rapporto con Valeria Golino Riccardo Scamarcio si svela in una nuova intervista su Grazia, dove parla della sua nuova vita. Non è più solo un attore, ma anche regista e produttore di vino e olio. Ora le sue giornate sono molto più piene e e […] L'articolo Riccardo Scamarcio: la fidanzata Angharad e il rapporto con la Golino proviene da Gossip e Tv.

Riccardo Scamarcio spietato yuppie della mala italiana su Netflix e al cinema : Lo spietato nelle sale l8, 9 e 10 aprile, poi disponibile su Netflix dal 19 è un viaggio lungo un quarto di secolo nell’universo della mala italiana raccontato attraverso la storia di Santo Russo, un gangster dalla mentalità yuppie, che si muove nella realtà caleidoscopica e vertiginosa della Milano da bere negli anni d’oro della moda, dei soldi facili, dell’arte d’avanguardia e della disco music. Diretto da Renato De Maria, e scritto dallo ...

Riccardo Scamarcio è "Lo Spietato" - criminale senza scrupoli nella Milano da bere : L'escalation criminale di un ex-ragazzo di periferia, raccontata nell'arco di un quarto secolo, sullo sfondo della Milano da bere, piena di lusignhe luccicanti, affari sporchi, donne da capogiro, vite ...

«Lo Spietato» : la prima volta di Riccardo Scamarcio su Netflix : Lo Spietato: Riccardo ScamarcioLo Spietato: Riccardo ScamarcioLo Spietato: Riccardo ScamarcioLo Spietato: Riccardo ScamarcioLo Spietato: Riccardo ScamarcioLo Spietato: Riccardo ScamarcioA metà strada fra il Jordan Belford di The Wolf of Wall Street e Il Freddo di Romanzo Criminale, Santo Russo si muove per le strade di Milano con l’abito fatto su misura e il calcio della pistola che spunta fuori dalla tasca. È cresciuto ...