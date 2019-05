Rapinatori con pistola sullo scooter | altra rapina a una pompa di benzina

“La casa di carta 3” - per il Professore e la sua banda la vacanza è finita : il trailer del terzo atto (con la caccia ai Rapinatori) : La casa de papel (La casa di carta in Italia) torna su Netflix dal 19 luglio col terzo atto (la prima serie venne spacchettata in due). La produzione ha rilasciato il teaser trailer dopo la rapina alla Zecca spagnola. I protagonisti (il Professore, Tokyo, Denver e gli altri) si stanno godendo il frutto della loro impresa, ma presto la vacanza verrà interrotta da militari e forze dell’ordine. Della serie in uscita si sa ancora poco: alcune ...