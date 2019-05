Più dialogo e sostenibilità | ecco il piano di Terna

lastampa

(Di venerdì 3 maggio 2019) AL CENTRO DI UNA RIVOLUZIONE Fin qui le cifre: ma in un mondo in cui 'nel 2050 saremo in nove miliardi, e in cui le concentrazioni di gas serra stanno aumentando così come i volumi produttivi, in ...

DantiNicola : Oggi 500 anni fa moriva #LeonardoDaVinci, il più grande genio Europeo. I Presidenti della Repubblica Italiana e Fr… - romanopaolo : Il @pdnetwork, era il partito della tolleranza, aperto al dialogo e contro il fascismo. Oggi di democratico non ha… - ItalyMFA : Tra #Italia e #Africa soffia più forte il vento della cultura e del dialogo. Danza, musica, arti visive, teatro, ri… -