Morto Peter Mayhew | il Chewbecca di Star Wars

(Di venerdì 3 maggio 2019) Lutto per i fan di: il 30 aprile scorso, a 74 anni, è mancato l’attore inglese, che aveva interpretato lo wookiee Chewbacca in cinque film della saga (a partire dal primissimo, quello del 1977). Chewbie è insomma l’alieno peloso e gigantesco che fa da copilota del Millenium Falcon ed è un compagno inseparabile di Han Solo, il personaggio interpretato da Harrison Ford. Ovviamente i social network sono immediatamente diventati teatro del cordoglio dei fan ma anche dei colleghi di, che hanno voluto ricordarlo in tanti: tra i ricordi più affettuosi quello di Mark Hamill, l’attore che ha prestato le sue fattezze a Luke Skywalker.The family of, with deep love and sadness, regrets to share the news thathas passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. ...

