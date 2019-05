Migranti | Salvini | impugneremo sentenza di Bologna su richiedenti asilo Lancio di sassi

Migranti - Salvini : “Sentenza di Bologna vergognosa. Se giudice vuole aiutare gli immigrati si candidi con il Pd” : “Se ci sono dei giudici di sinistra che vogliono aiutare i Migranti, si candidino alle elezioni con il Pd e si facciano eleggere”. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la sentenza del tribunale di Bologna che ha imposto al Comune l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo, durante un comizio elettorale a Reggio Emilia L'articolo Migranti, Salvini: “Sentenza di Bologna vergognosa. Se giudice ...

Migranti : Landini - 'Salvini ricordi che giudici fanno rispettare Costituzione' : Palermo, 3 mag. (Adnkronos) - "Salvini deve sapere che le legge devono rispettare la Costituzione e i giudici fanno rispettare la Costituzione. Quando una legge non rispetta la Costituzione non c'è da cambiare la Costituzione c'è da cambiare la legge perché vuol dire che non va bene e non rispetta i

Migranti - Bologna smentisce il decreto sicurezza. Salvini : “Il giudice si candidi e si faccia eleggere” : È scontro aperto tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e i tribunali. Dopo la decisione di Firenze che ha obbligato il Comune di Scandicci a registrare come residente un richiedente asilo somalo, anche il giudice civile di Bologna è arrivato a una conclusione analoga nel caso di altri due richiedenti asilo. Sentenze che sconfessano il decre...

Ungheria : muro anti-Migranti visitato da Salvini che loda Orban per l'efficacia (VIDEO) : Gli ultimi giorni hanno fatto registrare un certo allontanamento tra le posizioni di Lega e Movimento Cinque Stelle. Per qualcuno si tratta di un mero gioco elettorale dove le due forze di maggioranza restano avversari, per altri il sintomo di una possibile frattura destinata a far cadere il governo. C'è però un punto su cui Di Maio e Salvini non hanno mai manifestato alcun tipo di disaccordo, ossia la prospettiva che le prossime elezioni ...

Migranti - Salvini al Papa : “Basta parlare di porti aperti - integrazione con numeri controllati” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato a parlare della questione Migranti durante un comizio elettorale a Fidenza: "L'integrazione è possibile solo se i numeri sono sotto controllo, e questo lo dico anche al santo padre che parla sempre dei Migranti e dei porti aperti, se ne arrivano duecentomila all’anno con i barconi è il caos".Continua a leggere

Salvini - tagliati i fondi per i Migranti e la Caritas non partecipa : 'Lo fate per i soldi' : Matteo Salvini ha infine mantenuto la promessa di tagliare i fondi per l'accoglienza dei migranti in Italia, con la conseguenza che molti operatori del settore si sono tirati indietro non partecipando ai bandi. Tra loro c'è anche la Caritas, che da settimane ormai ha deciso di non partecipare più alle gare del Viminale. Salvini beffa la Caritas "Viste le limitazioni imposte sull'accoglienza dal decreto Salvini, è l'unica strada rimasta" ha ...

Matteo Salvini sbugiarda la Caritas sui Migranti : "Accogliete per i soldi? Se siete così generosi..." : "Se siete generosi accogliete con meno soldi. O accogliete per far quattrini?". La domanda di Matteo Salvini alla Caritas è brutale, ma serve per svelare una grande ipocrisia italiana: dietro l'accoglienza degli immigrati, spesso, si nasconde un business, un poco edificante affare di soldi. Leggi a

Migranti - a Bologna il tribunale accoglie il ricorso contro il decreto Salvini : Comune deve dare residenza a 2 richiedenti asilo : La sezione civile del tribunale di Bologna ha imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso – uno presentato da Avvocati di Strada, l’altro dall’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) – contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘. A dare la notizia è stato le stesso sindaco Virginio Merola (Pd) con un post sul ...

