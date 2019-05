Meteo, colpo di coda dell’inverno: nel weekend temperature in picchiata, pioggia e neve (Di venerdì 3 maggio 2019) Tre perturbazioni raggiungeranno l'Italia nelle prossime ore portando un brusco calo delle temperature, pioggia e persino nevicate sulle Alpi a quote insolitamente basse.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 3 maggio 2019) Tre perturbazioni raggiungeranno l'Italia nelle prossime ore portando un brusco calo dellee persino nevicate sulle Alpi a quote insolitamente basse.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

infoitestero : Colpo di coda dell'inverno, fase di attenzione per condizioni meteo avverse - Barcellonameteo : Meteo per domani, 3 maggio. Peggiora più deciso, nuovi ROVESCI e TEMPORALI: Lo scenario meteo si avvia verso quel c… - pfellini : Colpo di coda dell'inverno, fase di attenzione per condizioni meteo avverse -