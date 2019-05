GP Spagna | Marini e Bulega frenati dal vento

sport.sky

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il Programma del weekend su Sky Sport MotoGP Sabato 4 maggio Moto3 " Libere 3 ore 9.00 Moto2 " Libere 3 ore 10.55 Moto3 " Qualifiche ore 12.35 Moto2 " Qualifiche ore 15.05 Domenica 5 maggio Moto3 " ...

OA_Sport : Seguite con noi la #DIRETTA #LIVE delle #PL2 #Moto2: Baldassarri e Marini in cerca di riscontri confortanti - dany_marini : RT @GabrieleGabbo81: Sono in spagna. Prendo un taxi. Da napoletano abituato a stare attento, seguo su maps se il tassista fa la strada gius… - OA_Sport : #moto2 Jorge Navarro firma il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP Spagna, problemi tecnici per Baldassarri, L… -