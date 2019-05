Famiglie alla Cavarzerani | Serve una soluzione per tutelare donne e bambini

La scuola sta per finire e le Famiglie dei ragazzi disabili sono già in pieno allarme : Ancora immersi tra colombe e uova di cioccolato, senza poter avere un respiro di sollievo per il prossimo rientro a scuola, che alcuni bambini dovranno subire e sopportare con le rispettive famiglie. I temi sono tanti: insegnanti di sostegno ancora legati a un immaginario che li vuole in consegna per alunni di serie Z, educatori che si confondono con gli insegnanti e i collaboratori scolastici in quel limbo che li mantiene contrattualmente ...

Quoziente familiare - come funziona il sistema che il M5s vuole importare dalla Francia per ridurre l’Irpef alle Famiglie : Mentre la politica dibatte di flat tax e relative coperture, le famiglie italiane sempre più tartassate. Secondo un’indagine Ocse, l’Italia nel 2018 si è piazzata al quarto posto nella classifica dei 36 Paesi sviluppati per imposte e contributi sui salari pagati dai nuclei di quattro persone con due adulti che lavorano. E il dato (41,7%) è anche in crescita: 0,32 punti in più rispetto al 2017. Fanno peggio dell’Italia solo ...

Diabete pediatrico - gli esperti : “E’ necessario che le Famiglie siano educate ad affrontarlo - nuove cure dalla tecnologia” : “Nel nostro Paese la disponibilità di personale sanitario sufficientemente preparato e soprattutto la dotazione organica non sono distribuite in maniera uniforme sul territorio. In altre parole, abbiamo necessità di avere una maggiore organizzazione regionale per poter rispondere alle esigenze di terapia per i bambini“. Lo ha detto Claudio Maffeis, presidente eletto SIEDP (Societa’ Italiana di Endocrinologia e Diabetologia ...

Il Bonus Famiglie sparisce dalla legge di Bilancio 2019 : Non è stata inserita la proroga del provvedimento per baby sitter e nido che incentivava le mamme a rientrare in ufficio dopo la nascita del figlio. Il governo ha scelto di potenziare altri strumenti

Congresso delle Famiglie - le voci dei manifestanti dalla marcia di Verona : A Verona con una marcia di 10mila persone si è concluso il Congresso mondiale delle famiglie. Gli organizzatori nel documento finale chiedono una 'Rogatoria internazionale sull'utero in affitto' ...

Fico invita le Famiglie arcobaleno alla Camera : Il Presidente della Camera Roberto Fico ha sempre avuto posizioni progressiste e molto vicine a quelle universalmente riconosciute di sinistra e un suo intervento pubblico su quanto sta accadendo in queste ore a Verona, col Congresso Mondiale delle famiglie e la partecipazione all'evento di una parte dell'esecutivo gialloverde - M5S si era schierato contro il congresso e se ne sta tenendo alla larga - era inevitabile.Oggi, dopo un suo ...

Congresso delle Famiglie di Verona - in 20mila alla contromanifestazione femminista : Scendono in piazza nel secondo giorno del Congresso delle famiglie a Verona, quello in cui è previsto l'intervento di Matteo Salvini . «Due parole chiave, resistere per esistere» dice Monica Cirinnà, «...

Giorgia Meloni/ 'Sì alla castrazione chimica - domani sarò al Congresso Famiglie' : Giorgia Meloni ospite questo pomeriggio di Canale 5, ha toccato vari temi come il Congresso delle famiglie e le pene nei confronti degli stupratori

Congresso Famiglie - attacco alla 194. Senatrice Drago sul palco - ira M5s : Non è affatto soft l'inizio dei lavori del Congresso Mondiale delle famiglie cominciato oggi in una Verona blindata. I relatori accendono gli animi e senza giri di parole dicono ai...

Orvieto solidale alla contro-manifestazione per il 'Congresso Mondiale delle Famiglie' : In modo particolare, anche alla luce di tutti i fatti di cronaca che riportano quotidiane violenze e vessazioni fisiche e psicologiche sulle donne, non è pensabile sostenere un ideale di "famiglia ...

