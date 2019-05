Extinction Rebellion | gli attivisti londinesi gridano all' emergenza climatica

Extinction Rebellion - la disubbidienza civile nonviolenta come unica via per uscire dalla crisi ambientale : ... che ispirandosi alle soluzioni già da tempo indicate dalla scienza decidano misure da attuare per fermare il cataclisma in corso. E' una forma nuova di democrazia diretta, che supera l'attuale forma ...

Cos’è “Extinction Rebellion” : È il movimento che da giorni sta bloccando vari luoghi di Londra per chiedere al governo un impegno più drastico nella lotta al riscaldamento globale

Cambiamento climatico : il movimento Extinction Rebellion e la disobbedienza civile come arma di pressione sui governi : ... con i loro striscioni, graffiti, artisti di strada e il sostegno anche di attori famosi, come Emma Thompson, i manifestanti hanno marciato, ballato con la polizia , tenuto discorsi e spettacoli di ...

Banksy colpisce ancora? A Londra un murale per il movimento ambientalista Extinction Rebellion : Banksy torna a far parlare di sé. Come riporta anche The Guardian, non è ancora certo che l'opera apparsa a Londra sia sua, ma sui social la sentenza è già arrivata: il nuovo murale è certamente del misterioso artista e certifica non solo il suo impegno ambientalista, ma anche la sua appartenenza, o quanto meno sostegno, a Extinction Rebellion, movimento che - letteralmente - si "ribella all'estinzione" e che ...

Le proteste sul clima degli Extinction Rebellion “libereranno” Londra dopo 11 giorni di blocchi [GALLERY] : La consapevolezza sui problemi ambientali mobilita sempre più persone, come nel caso del gruppo londinese “Extinction Rebellion” che in questi giorni con le loro proteste ambientali hanno occupato parti del centro di Londra finiranno domani, dopo 11 giorni, questo quanto riferito gli organizzatori: “Extinction Rebellion toglierà volontariamente i blocchi di Marble Arch e Parliament Square domani“, “Sappiamo di aver ...

Sacrificatevi tutti - dicono quelli di Extinction Rebellion : Tra i 936 manifestanti arrestati nel fine settimana a Londra per avere bloccato alcuni snodi cittadini importanti durante la manifestazione dell’organizzazione Extinction Rebellion (XR) c’è anche il campione olimpico di canoa Etienne Stott, 39 anni, che aveva tenuto un comizio sul tetto di un autobu

Clima : Extinction Rebellion interrompe i blocchi a Londra : Il movimento Extinction Rebellion, che da giorni protesta a Londra, ha interrotto i blocchi per attuare la “Fase 2”: nata nel 2018 nel Regno Unito, la rete militante ha bloccato per una settimana vari luoghi molto frequentati della capitale. Il Waterloo Bridge è stato riaperto normalmente alla circolazione, dopo un intervento della polizia per allontanare i manifestanti. La protesta “entra in una nuova fase“, ha indicato ...

Il sindaco di Londra ha chiesto la fine delle manifestazioni ambientaliste di Extinction Rebellion : Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha chiesto la fine delle manifestazioni ambientaliste di Extinction Rebellion, che da una settimana stanno bloccando alcuni dei principali incroci e ponti della città, causando problemi di traffico e ordine pubblico. Khan, che fa

Clima - nuove proteste 'Extinction Rebellion' a Londra : 718 arresti : Sesto giorno di proteste a Londra del movimento ambientalista "Extinction Rebellion", fondato lo scorso anno nel Regno Unito da accademici, mentre il totale di dimostranti arrestati è arrivato a 718. ...

Le proteste del gruppo ambientalista “Extinction Rebellion” : Vanno avanti da cinque giorni in diverse città di tutto il mondo ma le più grandi sono state a Londra, dove i manifestanti promettono di continuare a protestare per altre due settimane