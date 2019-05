Bandiere blu 2019 | sono 183 | dodici le new entry

Bandiere blu in aumento - 183 in tutta Italia : la Liguria in testa con 3 new entry : Ben 183 i Comuni Italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu, sono 8 in più rispetto ai 175 dello scorso anno: 12 i nuovi ingressi e 4 le uscite. Le Bandiere blu sono andate anche a 72 approdi turistici. E’ stato reso noto dalla oggi a Roma dalla Foundation for Environmental Education, organizzazione internazionale no-profit, con sede in Danimarca, che promuove le buone pratiche per l’educazione ambientale e da il riconoscimento. Il ...