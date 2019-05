Ascolti Tv giovedì 2 maggio

Ascolti tv USA giovedì 25 aprile - Gotham chiude in calo - bene The Orville : Ascolti tv USA giovedì 25 aprile Ascolti tv USA giovedì 25 aprile – Serata con nuovi record negativi per le comedy, di finali ma anche soggetta a possibili aggiustamenti sostanziosi soprattutto in casa ABC che ha trasmesso il Round 1 del Draft NFL che ha ottenuto 4,9 milioni e 1.2 di rating nei demo 18-49 anni in crescita rispetto allo scorso anno quando era in onda su Fox. Il finale di serie di Gotham (con l’arrivo di Batman e un ...

Ascolti Tv Giovedì 25 Aprile - A Raccontare comincia tu con Carrà e De Filippi al 10% : Ascolti Tv Giovedì 25 Aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Giovedì 25 Aprile – La seconda semifinale di Coppa Italia Atalanta – Fiorentina (2-1) è stata vista da 4.947 milioni di spettatori con 21.5% di share, su Canale 5 Un Amore così Grande ha conquistato 2.8 milioni di spettatori con 12.6% di share. Su Rai 3 A Raccontare comincia Tu con l’incontro tra Raffaella Carrà e Maria De Filippi ...

Ascolti tv USA giovedì 18 aprile nuovo record negativo per Grey’s Anatomy : Ascolti tv USA giovedì 18 aprile Ascolti tv USA giovedì 18 aprile – La primavera e la vigilia di Pasqua inizia a farsi sentire con Grey’s Anatomy che crolla al record negativo. La serie ABC apre la serata con 1.2 di rating perdendo 3 decimi rispetto alla scorsa settimana e facendo registrare un nuovo dato negativo, nel totale del pubblico la perdita è solo di poco più di 600 mila spettatori con 6,1 milioni ma anche questo è il dato ...

Ascolti Tv Giovedì 18 aprile - vince Mentre Ero via - Tv8 e Italia 1 a ridosso di Canale 5 : Ascolti Tv Giovedì 18 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Giovedì 18 aprile – Due nuove puntate di Mentre Ero Via conquistano 4.56 milioni di spettatori con 20.8% di share (la fiction ora tornerà in onda Giovedì 2 maggio), su Canale 5 il film Tutte le strade portano a Roma si ferma a 1.886 milioni di spettatori con 8.5% di share. A Raccontare comincia Tu con Raffaella Carrà su Rai 3 è stato seguito da ...

Ascolti tv USA giovedì 11 aprile - chiude in rialzo Fam - stabile Grey’s Anatomy : Ascolti tv USA giovedì 11 aprile Ascolti tv USA giovedì 11 aprile – Dopo i record negativi di settimana scorsa, si fermano nuovamente le serie CBS con una programmazione instabile prima di arrivare alle puntate finali di maggio, ma una replica di The Big Bang Theory fa crescere il finale di Fam che chiude a 4,9 milioni e 0.8 di rating, difficile dire se basteranno per salvarsi. Su Fox The Orville torna stabile nei rating 18-49 anni con 0.6 ...

Ascolti TV | Giovedì 11 aprile 2019. Mentre Ero Via svetta (21.4%). Cala A Raccontare Comincia Tu (6.8%) - Europa League 9.4% - Sully 9.4% - Costanzo Show 16.3% : Bonolis, Conti e Scotti al Costanzo Show Nella serata di ieri, Giovedì 11 aprile 2019, su Rai1 la terza puntata della fiction Mentre Ero Via ha conquistato 4.873.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 il film Sully ha raccolto davanti al video 2.025.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 il film Escape plan – Fuga dall’inferno ha interessato 1.183.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto ...

