Tris Arsenal | pari in Eintracht-Chelsea

Europa League - il Chelsea domina ma non vince. Tris per l'Arsenal : EINTRACHT-Chelsea 1-1 LE FOTO DEL MATCH , 23' Jovic, 45' Pedro, Il Chelsea di Sarri strappa un ottimo pareggio in terra tedesca contro l'Eintracht di Francoforte. L'1-1 finale sta stretto ai blues che ...

DIRETTA/ Arsenal Valencia - risultato 2-1 - streaming video tv : Lacazette manca il Tris : DIRETTA Arsenal Valencia streaming video e tv: cronaca live della partita dell'Emirates Stadium, valida per la semifinale di andata dell'Europa League.

Napoli-Arsenal - De MagisTris : “Abbiamo tutte le carte in regola per qualificarci” : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ai microfoni dell’emittente Canale 9 – 7 Gold, si è detto fiducioso in vista del ritorno contro l’Arsenal: “Il Napoli ha tutte le carte in regola per fare tre gol senza subirne nessuno. Certo, la gara di ritorno deve essere completamente diversa da quella della settimana scorsa, altrimenti le speranze sono ridotte al lumicino. Ma se scendiamo in campo concentrati e con un ...