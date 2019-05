Salvini con Orban al confine Ungheria-Serbia | in Europa si entra solo con permesso

Salvini - Sibilia (M5s) velenoso : "Al ministero lo incontro poco - c'è bisogno di presenza" : E sul caso Siri l'esponente del M5s non usa giri di parole: "Logoramento senza senso, si deve dimettere". Anche oggi Matteo...

Torino - i No Tav si scontrano con la Polizia : grillini li difendono e Salvini si irrita : Ennesima manifestazione ieri a Torino contro la Tav, anche questa volta ci sono stati scontri con la Polizia. Esponenti dei 5Stelle locali, però, hanno preso le parti dei dimostranti dicendo che sono stati "caricati a freddo" mentre Salvini giudica grave questa presa di posizione: "Se la prendono con la Polizia invece che con i violenti". Torino, grillini locali difendono i facinorosi A far scattare le polemiche sono state proprio le ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : cresce ancora la Lega di Matteo Salvini - perde consensi Luigi Di Maio : La Lega cresce ancora mentre il Movimento 5 stelle perde di nuovo consensi. In vista delle elezioni europee, insomma il partito di Matteo Salvini registra il 32,2 per cento di voti (quasi un punto percentuale in più rispetto a settimana scorsa) mentre il Movimento di Luigi Di Maio scende al 22,9 per

Salvini ai contestatori di Tivoli : "Mi fate tenerezza - con il lavoro non c'entrate nulla" : Agenzia Vista, Tivoli, RM,, 01 maggio 2019 Salvini ai contestatori di Tivoli: 'Mi fate tenerezza, con il lavoro non c'entrate nulla' 'Ero preoccupato di non aver visto ancora cinque comunisti, mi fate ...

Tarquinia- Salvini a fianco di Giulivi : "Questo governo ha rimesso al centro della sua politica le donne e gli uomini. Con noi sapete cosa scegliete" : Tarquinia - Una folla di gente ha atteso l'arrivo del vicepremier Matteo Salvini nella cittadina tirrenica per sostenere il candidato alle prossime amministrative, Alessandro Giulivi. E' lui stesso a ...

Caso Siri - stallo totale : Conte non sa decidere e tra Di Maio e Salvini ormai è gelo : Il Movimento 5 stelle non arretra, ma nemmeno la Lega ha intenzione di farlo. Così passano i giorni, in attesa di una...

Salvini punge i 5s : "Io col popolo Loro con Maduro? Fuori dal mondo" : La Lega appoggia apertamente Guaidò (nonostante la posizione opposta della Russia). Il M5s dice no a soluzioni di forza. Salvini non perde occasione per pungere i colleghi di governo Segui su affaritaliani.it

The Voice 2019 : i 7 momenti da ricordare (e non) della seconda puntata. Simona Ventura : «Immigrant Song è la canzone di Salvini» : Simona Ventura - The Voice 2019 Le Blind Auditions di The Voice 2019 mettono in archivio nuovi talenti e voci interessanti (migliori, se vogliamo, rispetto al kick off), in uno show che i quattro coach, sempre più in sintonia nella loro diversità, tra gag ed esibizioni, continuano a dominare. A ‘bordo campo’, Simona Ventura si presta a valore aggiunto, per ora senza ’sporcarsi’ troppo. Ecco i momenti più significativi ...

Flat tax - Salvini in pressing : "Fare più in fretta se economia positiva" : 'Ora non è il momento', 'Bisogna fare più in fretta'. Nel governo si riapre lo scontro sulla Flat tax : se il premier sembra voler prendere ancora tempo prima di affrontare il tema della 'tassa piatta'...

A Bologna la manifestazione con i sindacati : 'Siamo 30 mila'. Landini : Salvini chiuda sedi Casapound non i porti : Sono oltre 30mila i partecipanti alla manifestazione nazionale dei sindacati per il primo maggio a Bologna . Lo annunciano gli organizzatori dal palco in piazza Maggiore mentre è in corso il comizio ...

Salvini contestato a Tivoli - lui sfotte dal palco : “Mi fate tenerezza - con il lavoro non c’entrate nulla” : “Faremo un’area geografica che protegge i comunisti, perché sono una specie simpatica. Quelli che nel 2019 credono nella falce e martello mi fanno simpatia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si è rivolto ad un gruppetto di contestatori arrivati nel corso del suo comizio elettorale a Tivoli. “Ero preoccupato perché non avevo visto ancora cinque comunisti – ha aggiunto – Ora sono arrivati i ...

Viktor Orban prepara il patto con Salvini per una nuova Europa : Viktor Orban prepara le fondamenta del patto con Matteo Salvini: "Non leghiamoci alla sinistra, cerchiamo un'altra strada, quella della cooperazione con la destra europea. Non sappiamo quale formazione Salvini costruirà, ma speriamo riesca a crearne una forte". In un' intervista alla Stampa, primo ministro ungherese e leader del partito Fidesz spiega: "Il Ppe deve collaborare con questa destra europea. Non è un segreto che io ...

The Voice of Italy - concorrente canta Immigrant song - Ventura : "Canzone di Salvini" : Nel corso della seconda puntata di Blind Audition di The Voice of Italy Giuseppe Ippoliti, 39 anni, si è presentato sul palco interpretando Immigrant song dei Led Zeppelin. Simona Ventura ha colto la palla al balzo per commentare sarcasticamente l'esibizione del concorrente:Immigrant song, la canzone di Salvini questa. The Voice of Italy, Blind Audition: anticipazioni puntata 30 aprile 2019 Il ...

Dopo il razzismo - Matteo Salvini vuole sdoganare il fascismo e pubblica un libro con CasaPound : Tutto questo anche grazie al sostegno del Movimento 5 Stelle che ironicamente pretende di rispettare e difendere la Costituzione! Autore Piero Rizzo Categoria Politica