Morbillo a bordo | nave da crociera con centinaia di passeggeri in quarantena

today

(Di giovedì 2 maggio 2019) Unadadi proprietà di Scientology con 300 persone a(non è chiaro se fosse in corso un ritiro...

sonolucadini : Miracolo! Nave da crociera di Scientology - religione che invita a diffidare della medicina ufficiale - in quarante… - LuisaRagni : RT @BI_Italia: La crociera era un ritiro religioso, il culmine di un viaggio profondamente spirituale per i membri di #Scientology . Ma una… - BI_Italia : La crociera era un ritiro religioso, il culmine di un viaggio profondamente spirituale per i membri di #Scientology… -