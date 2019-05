Manduria | interrogati sei degli 8 fermati per torture sul 66enne | “Sono dispiaciuti”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Si sono dichiarati “dispiaciuti” per le loro condotte, si sono riconosciuti nei video acquisiti dagli inquirenti e hanno circostanziato il loro ruolo, alcuniotto giovani sottoposti a fermo dalla procura ordinaria e da quella per i Minorenni di Taranto nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Antonio Stano, ilpensionato dideceduto il 23 aprile scorso dopo tre interventi chirurgici. Stano è stato vittima di una serie di aggressioni e violenze compiute nel tempo da più gruppi di ragazzi, che filmavano i raid davanti a casa e in alcuni casi dentro l’abitazione del sessantenne. È quanto emerso, secondo alcuni dei difensoriindagati, nel corsointerrogatori di garanzia.Fino a questo momento sono stati ascoltati i due maggiorenni dal gip del Tribunale ordinario Rita Romano e quattro dei sei minori coinvolti da gip del Tribunale per i ...

