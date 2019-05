Ha un tumore al pancreas | per la scienza dovrebbe essere morto | caso studio interessante

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Per lae la medicina, Andrea Spinelligià da almeno un anno. Lui, invece, malato dial, risponde dicendo che riesce a vivere grazie al fatto che cammina. È questa la sua filosofia, un uomo classe 1973, che a partire dal 2013 combatte come un leone contro un adenocarcinoma che lo ha colpito alla testa delche è in uno stato talmente avanzato che purtroppo non puòoperato. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, gli esperti spiegano che a causa di quel male incurabile sarebbe già dovuto morire, ma grazie ai cicli di chemioterapia sta resistendo contro tutte le previsioni. Contemporaneamente, infatti, l'uomo ha intrapreso un lungo viaggio per portare il male "da sopravvivente". Così ama definire sé stesso e la sua situazione.La storia di Andrea Spinelli: i medici non si spiegano come possa resistere, ma ...

BianchiLuigia : RT @PediatriaOggi: Andrea Spinelli, l'uomo che combatte il cancro camminando | Per i medici dovrebbe essere già morto Dalla diagnosi di tum… - Chiara_1978 : RT @IosonoScala: #Twitter #LibertàTweet #facciamorete #sport #cancro Andrea Spinelli, l'uomo che combatte il cancro camminando. Per i medic… - PediatriaOggi : Andrea Spinelli, l'uomo che combatte il cancro camminando | Per i medici dovrebbe essere già morto Dalla diagnosi d… -