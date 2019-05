Casting in preparazione per una serie TV su Francesco Totti e in corso per un musical

Casting in preparazione per 'Gomorra le origini' e per spettacoli teatrali : Sono in preparazione i Casting per la ricerca di comparse, figuranti semplici e speciali, nonchè per piccoli ruoli, per la realizzazione di un film prodotto da Cattleya e dedicato alla nota figura di Ciro Di Marzio, l'Immortale. Il ruolo principale del film in questione, dal titolo Gomorra le origini, verrà interpretato dall'attore Marco D'Amore. Sono poi attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori/cantanti per la realizzazione di ...

Casting in preparazione per una serie tv sul commissario Ricciardi e per uno short film : Si stanno organizzando le selezioni per una nuova serie televisiva, diretta da Alessandro D'Alatri e dedicata alla figura del commissario Ricciardi. Le riprese inizieranno nel mese di maggio. In preparazione anche i Casting per un importante corto dedicato all'emarginazione e alla solitudine degli anziani, che verrà girato nei pressi di Lecce. Una serie tv sul commissario Ricciardi La figura del commissario Ricciardi, per l'esattezza Luigi ...