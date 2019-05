Caldara ko | lascia ritiro del Milan

Milan - nuovo stop per Caldara : lascia Milanello in stampelle per un problema al ginocchio : Non c'è pace per Mattia Caldara . Il difensore del Milan ha accusato un problema al ginocchio nel corso dell'ultimo allenamento e ha lasciato Milanello in stampelle. Nelle prossime ore verrà ...

