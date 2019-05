Vincenzo Amici | parla la madre | “Nessuno gli ha regalato nulla”

Amici 18 - la mamma di Vincenzo Di Primo : “Mio figlio strappato da…” : Serale Amici, parla la madre di Vincenzo Di Primo: “Mio figlio strappatomi dalla danza” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale DiPiùTv la mamma di Vincenzo di Amici 2019. Patrizia Pellegriti, questo il suo nome, nell’intervista in questione ha parlato molto del rapporto che Vincenzo Di Primo ha sempre avuto con la danza, da ben prima della sua partecipazione ad Amici ...

Amici - Loredana Bertè senza freni contro Vincenzo : "Non me ne frega un c...." : Nella quinta puntata del serale di Amici la Bertè si è ancora scagliata contro Vincenzo. Le parole che fanno discutere

Amici 18 - Loredana Bertè ancora contro Vincenzo : 'Parla quanto ti pare - non me ne frega un c**o' : Dopo essere stata accusata di bullismo da Ricky Martin la scorsa settimana, Loredana Bertè ci ricasca e si scaglia ancora contro Vincenzo. Nel serale di Amici 18 che abbiamo seguito su Leggo.it , la ...

Amici 18 - Loredana Bertè contro Vincenzo : “Non ti rispondo più!” : Amici 2019, Loredana Bertè non vuole più rispondere a Vincenzo Quinta puntata movimentata per Amici. Continua la querelle tra Loredana Bertè e il ballerino della Squadra Blu, Vincenzo. La Bertè infatti non sopporta l’arroganza del ragazzo e dopo i comunicati stampa diramati nelle scorse settimane dal giudice sui social, arriva a una decisione choc e dice “Non parlo più con te!” all’ennesimo attacco del ballerino. ...

Vincenzo Amici vola in finale - Umberto si contraddice : “Poco coerente” : Amici 18, Vincenzo vince la categoria ballo? finale per lui Vincenzo Di Primo arriverà alla finale di Amici 2019? La maggior parte dei concorrenti sono convinti che potrebbe essere il vincitore della categoria “danza”: fra questi c’è Umberto Gaudino, che però ha fatto dei ragionamenti che non hanno avuto una logica precisa. Proprio per questa […] L'articolo Vincenzo Amici vola in finale, Umberto si contraddice: ...

Amici di Maria de Filippi serale 27 aprile 2019 diretta : Giordana contro Tish - nuove sfide per Mameli e Vincenzo : A rendere lo spettacolo unico e all'altezza di uno show di livello internazionale torna ad "Amici" il grande coreografo che ha diretto i più prestigiosi spettacoli nel mondo Giuliano Peparini. Per ...

Amici 18 - Loredana Bertè propone di dare potere al televoto - indifferenza per Vincenzo : Continuano senza sosta le 'proposte rivoluzionarie' di Loredana Bertè ad Amici 18: la giurata, infatti, anche per la quinta puntata del serale ha fatto delle richieste ben precise agli allievi ancora in gara. Dopo aver definito 'intrusi' i talenti che sono stati eliminati nelle ultime due dirette, la cantante ha chiesto ad Alberto di interpretare un brano swing, a Mameli di stupirla con il genere indie, a Vincenzo di fare quello che vuole dal ...

Vincenzo Di Primo vince Amici 2019 (categoria ballo)? La conferma : Serale Amici 2019, vincenzo Di Primo vincitore della categoria ballo? vincenzo di Amici 18 è riuscito a far breccia nel cuore di innumerevoli telespettatori. Non solo perché è dotato di un talento che non può essere assolutamente negato (e Loredana Bertè, in fondo, lo sa bene) ma anche perché ha una storia interessante, una storia […] L'articolo vincenzo Di Primo vince Amici 2019 (categoria ballo)? La conferma proviene da Gossip e Tv.

Amici 2019 - il ballerino Vincenzo risponde male a Loredana Berté. E scoppia la lite con Ricky Martin : Una cosa è certa, alla quarta puntata di “Amici di Maria De Filippi” e dopo il cambiamento del regolamento in corsa, la vera regina è Loredana Bertè. Lei propone le sfide, decide, si scontra con Rudy Zerbi e gli allievi, sorride sorniona quando capisce che l’obbiettivo è raggiunto: ossia smuovere le acque, secondo le regole televisive. Chiaramente ci sono pro e contro. Ad esempio è chiaro che il ballerino Vincenzo è stato preso di mira ...

Serale Amici - è caos : Vincenzo piange - Ricky Martin accusa Bertè e Maria interviene : Loredana Bertè dura con Vincenzo al Serale di Amici 18 Loredana Bertè ha sempre dichiarato che Vincenzo Di Primo è un bravo ballerino ma ha anche spesso sottolineato che ha dei limiti e che in certe performance non viene fuori al meglio: certo, in alcuni casi ha superato i limiti ma conosciamo tutti com’è fatta […] L'articolo Serale Amici, è caos: Vincenzo piange, Ricky Martin accusa Bertè e Maria interviene proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - nuova polemica nelle casette : Vincenzo arrivato al limite : News Amici 2019: le critiche di Loredana Bertè cambiano le dinamiche del talent show Le polemiche ad Amici 18 non finiscono mai! Loredana Bertè sta spronando molto i concorrenti, anche se alcuni di loro non sono proprio riusciti ad accettare le critiche: lei, sempre così diretta, non ha nessuna intenzione di rimangiarsi quello che ha […] L'articolo Amici 18, nuova polemica nelle casette: Vincenzo arrivato al limite proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - la Bertè per la 4^ puntata propone : ballo sensuale per Vincenzo - rap per Alberto : Le intenzioni di Loredana Bertè ad Amici sono chiare: dimostrare che i professori sbagliano nel giudicare i talenti in gara e tutelare chi davvero merita di arrivare fino in fondo al serale. Nel nuovo comunicato che la cantante ha diramato in queste ore, spiccano delle precise richieste che la stessa ha fatto per la prossima puntata: Vincenzo deve cimentarsi con un ballo sensuale, Mameli deve cantare qualcosa di lontano dal suo genere, Alberto ...