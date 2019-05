Monza | la truffa del prete e dell' infermiera | assicuravano la salvezza in cambio di soldi

Blastingnews

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Daarriva una storia che ricorda la venditae indulgenze del XVI secolo. Un'operatrice sanitaria missionaria sessantenne, Marisa Serra, ed un religioso di origine congolese, Padre Roland Nene Kevuya (44 anni) avrebbero convinto un 92enne ex industriale brianzolo, U.L., a versare ingenti somme per finanziare un ospedale in Africa. "È la Madonna che te lo chiede" gli. I, sono finiti su conti correnti personali e, tra pochi giorni, ile l', andranno a processo peraggravata.La vicenda Secondo quanto riportato nella denuncia presentata dai tre figli del ricco pensionato, U.L. - allora ottantenne - avrebbe conosciuto Marisa Serra, operatrice sanitaria’ospedale San Gerardo di, nel 2007. Già all'epoca, la donna sarebbe riuscita a carpire la fiducia'ex imprenditore e - dopo avergli confidato di vedere e parlare con la ...

