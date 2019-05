Concerto Primo Maggio 2019 | la scaletta

Concerto del Primo Maggio 2019 – Con Ambra Angiolini e Lodo Guenzi in diretta su Rai 3. : Come tradizione dal 1990, ritorna su Rai 3 il Concerto del Primo Maggio (o, più popolarmente, il Concertone). Anche quest’anno la sede di questa manifestazione, organizzata dai tre Maggiori sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL è Piazza di Porta San Giovanni a Roma, dinnanzi alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Primo Maggio 2019 | I conduttori e gli orari Anche in questa edizione, la conduzione del Concertone sarà affidata ad ...

Ilaria Cucchi sul palco del Concertone del Primo Maggio : “Diritti umani non sono sacrificabili” : Pioggia di applausi per Ilaria Cucchi, tra le protagoniste sul palco del concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, promosso dai sindacati: "Sentirvi applaudire e gridare il suo nome è per me un'emozione indescrivibile. Voglio dirvi che i diritti umani non sono per nessun motivo sacrificabili".Continua a leggere

Concertone del Primo Maggio a Roma sotto la pioggia tra musica - lavoro ed Europa : La pioggia rovina la festa in piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale concerto del Primo Maggio promosso dai sindacati. Nonostante gli scongiuri di Ambra a inizio maratona, e la maglietta di ...

Concerto del Primo maggio - Noel Gallagher porta i Beatles sul palco : 'Sarà un mondo meraviglioso', canta Noel Gallagher , l'artista più atteso del Concertone del Primo maggio a Roma. La piazza è una distesa di ombrelli, ma resiste, sogna insieme all'ex Oasis un mondo ...

Primo Maggio - la pioggia non ferma il Concertone : dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’applauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

Zingaretti al Concertone del primo maggio : Zingaretti: ' una democrazia senza lavoro è una democrazia più fragile ', video Daniele Leone/Ag.Toiati,

Dall'ex Ilva alla Tap : le battaglie ambientali del Concerto del Primo Maggio a Taranto : A Taranto si suona, ma si parla anche di temi sociali ed ambientali. Dall'ex Ilva alla Tap: ecco i temi in Primo piano sul palco del concerto tarantino del Primo Maggio. Nato grazie alla direzione artistica di Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, con il supporto del Comitato di cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti, il concerto tarantino è stato un momento di riflessione collettiva per la cittadinanza pugliese e non solo."Noi vogliamo ...

Primo Maggio - via al Concertone in piazza Dante. De Magistris 'Giornata di riflessione' : La cerimonia si è svolta nella mattinata del Primo Maggio nella Sala Newton di Città della Scienza. 'Il richiamo va al governo nazionale - aggiunge il Primo cittadino - che ancora non riesce ad ...

DIRETTA Concerto Primo Maggio e manifestazioni : ultime notizie | : Sindacati in piazza a Bologna. Il leader della Cgil Landini lancia un appello all'unità : "Ragioni storiche che portarono a divisione non esistono più". Ambra sul palco a Roma: "Qui per diritti, ...

Concerto Primo Maggio 2019 - diretta : scaletta - cantanti e live in tempo reale #1m2019 : [live_placement] Appuntamento con il Concerto del Primo Maggio, come da tradizione, su Soundsblog, live, minuto per minuto.Otto ore di grande musica e diritti: torna il Concertone, l’atteso appuntamento che dal 1990 raduna a piazza San Giovanni in Laterano a Roma, nel giorno della Festa dei Lavoratori, decine di artisti e migliaia di spettatori per uno degli eventi musicali più seguiti.Promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da ...

Fragolata e "sConcerto" : il Primo maggio di Fratelli d'Italia : Una ' Fragolata ' a Roma, un concerto - anzi, uno 'sConcerto' - a Jesolo. E' il 'contro-Primo maggio' di Frateli d'Italia che festeggiano la festa dei lavoratori difendendo made in Italy e 'i ...