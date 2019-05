Alonso lascia l' endurance

F1 : Fernando Alonso lascia aperta una porta per il futuro - “Non penso di tornare - ma se arriva una grande opportunità” : Fernando Alonso ha deciso che lascerà il Campionato del Mondo Endurance al termine di questa stagione. Una decisione che, secondo la BBC, il pilota ha preso comunque da tempo. Nello scorso mese di marzo Alonso ha testato una Toyota Hilux, auto che ha vinto la Dakar e proprio questo test è stato collegato ad un possibile partecipazione dello spagnolo nel 2020. L’unica cosa certa, però, è che Alonso vuole vincere la 500 miglia di ...

Dopo Le Mans Alonso lascia il WEC - al suo posto Hartley : Dopo la 24 Ore di Le Mans 2019 il due volte campione del mondo di F1 Fernando Alonso affronterà nuove sfide nel motorsport e lascerà il suo posto nel team TOYOTA GAZOO Racing nel FIA World Endurance Championship a Brendon Hartley. Fernando, who will explore new motorsport adventures within the TOYOTA GAZOO Racing family, will […] L'articolo Dopo Le Mans Alonso lascia il WEC, al suo posto Hartley sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Fernando Alonso potrebbe lasciare la Toyota nel WEC : lo spagnolo valuta un impegno a tempo pieno nel 2020 nella Indycar o in F1 : Fernando Alonso potrebbe interrompere il proprio sodalizio con la Toyota per la super stagione 2019-2020 del WEC: è questa l’indiscrezione che filtra dalla scuderia giapponese relativamente all’impegno del due volte iridato in F1, che con il celebre marchio nipponico si è tolto la soddisfazione di vincere la 24 Ore di Le Mans l’anno scorso e la 1000 Miglia di Sebring in questa stagione. Le informazioni che circolano, infatti, ...