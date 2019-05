Gilet gialli in corteo a Parigi per il primo Maggio : scontri e oltre 160 persone fermate : Parigi - scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di Gilet gialli per il 1 maggio. ...

Varchi accesso concerto 1 Maggio 2019 : come entrare in Piazza san Giovanni : Varchi accesso concerto 1 maggio 2019: come entrare in Piazza san Giovanni Il “concertone” del primo maggio a Piazza San Giovanni in Laterano è uno degli appuntamenti fondamentali della Festa dei Lavoratori sin dal 1990 primo anno in cui venne organizzato dai sindacati confederati. L’evento inizierà alle 15 con l’anteprima del vero e proprio concerto che sarà diviso in tre parti: la prima comincerà alle 16, quella principale durerà dalle 20 ...

1 Maggio con sole al nord : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "Si preannuncia un inizio di Maggio all'insegna della variabilità e con altre occasioni piovose, in un contesto di tempo instabile e in parte anche perturbato. Nei prossimi ...

Primo Maggio - scontri a Torino : tensione tra No Tav e Pd : Tensioni al corteo del Primo maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo...

Primo Maggio - primi scontri a Parigi : 15.00 primi disordini a Montparnasse ancora prima della partenza ufficiale del corteo dei sindacati al quale si aggiungono centinaia di gilet gialli. Nutrito lancio di sassi e oggetti verso la polizia da parte dei manifestanti, fra i quali fra 1.000 e 2.000 black Bloc, risposta con uso di gas lacrimomogeni. La prefettura ha reso noto che i fermi sono finora stati 88 e 3.700 le perquisizioni.

Cina - boom di consumi grazie al prolungamento del periodo festivo del Primo Maggio : A quanto si è appreso, a Beijing sarà possibile assistere a 100 diversi tipi di spettacoli, per un totale di 304 eventi, soddisfacendo in questo modo le esigenze di tutti gli spettatori, mentre a ...

Concerto Primo Maggio 2019 Roma/ Scaletta e diretta : Achille Lauro e Ghali in serata : Concerto Primo Maggio 2019 Roma, Scaletta Concertone e diretta: cantanti e ospiti. Ambra Angiolini e Lodo conducono l'appuntamento in Piazza San Giovanni.

Uno Maggio libero e pensante - la diretta dal concertone di Taranto : Il ritorno di Vinicio Capossela, Ilaria Cucchi che, via Skype, racconterà gli anni spesi per difendere la memoria del fratello Stefano, e il collegamento con Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace, diventato un simbolo dell’accoglienza dei migranti. Sono queste alcune delle novità della sesta edizione di ‘Uno Maggio Taranto libero e pensante‘, la manifestazione, interamente autofinanziata, stata organizzata dal Comitato Cittadini e ...

Manifestazioni 1 Maggio a Parigi - scontri e disordini a Montparnasse | : Durante il corteo dei sindacati, al quale si sono aggiunti centinaia di gilet gialli, c'è stato un lancio di sassi e oggetti verso la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La prefettura ha ...

Concerto Primo Maggio 2019 : la scaletta : Concerto Primo Maggio 2019 Una giornata nel segno della musica per il lavoro e i diritti. Torna il Concerto del Primo Maggio, l’appuntamento che dal 1990 raduna a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, nel giorno della festa dei lavoratori, artisti e pubblico per uno degli eventi musicali più noti che si rinnova ogni anno. Promosso da CGIL, CISL e UIL, il Concertone proporrà musica live dalle 15.00 a mezzanotte, in diretta su Rai 3 con la ...

1° Maggio - Di Maio rilancia sul salario minimo. I sindacati : di più dai contratti : Il leader della Cgil, Maurizio Landini, lancia la proposta di un sindacato unico dei lavoratori: 'Non sussistono più le ragioni che portarono alla divisione'. Critico il leader Cinquestelle - 'I ...