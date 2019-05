Perché i BTp restano dipendenti dalla generosità della Bce

Banche-BTp - 5 grafici per spiegare i Perché di un legame critico : Con il rialzo dello spread è aumentato il peso dei BTp nel portafoglio delle banche italiane. In nessun altro Paese dell’Eurozona c’è un legame tanto forte tra istituti di credito e titoli sovrani. Ecco i fattori di vulnerabilità e come mitigarli...