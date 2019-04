L' Ajax ad un passo dalla finale di Champions | Tottenham ko 1-0

ilgiornale

(Di martedì 30 aprile 2019) Marco Gentile La rete di van de Beek ha steso ile permesso all'di vincere la semid'andata di, l'8 maggio il ritorno di Olanda. Lancieri ad unL'di ten Hag continua la sua marcia inarrestabile inLeague e vince anche la semid'andata in casa deldi Pochettino. Il nuovo tempio degli Spurs, già violato sabato in campionato dal West Ham, è stato ancora una volta calpestato, questa volta dai Lancieri che hanno giocato una partita davvero ottima in casa degli inglesi. Il gol di van de Beek dopo 15 minuti ha dato la scossa alla partita che è stata poi ricca di occasioni da rete, colpi di scena e agonismo. Gli olandesi, mercoledì 8 maggio, in casa all'Amsterdam Arena potranno difendere un piccolo-grande vantaggio per tentare di arrivare alladiLeague che si giocherà il primo giugno ...

TheCatalyst90 : @AndreaTiberio7 La differenza è che l'Ajax è a un passo dalla finale di champions, il napoli prendeva schiaffi pure in Europa League - Marco_Batelli : Stasera sono stati sotto pressione più del solito, eppure l'Ajax ha concesso poco o niente al Tottenham. E ha vinto… - j_giampaolo : Non ovviamente per tirarmi su di morale ma l #Ajax è una squadra forte ad un passo dalla finale. -