Juventus | Cagni difende Allegri | ' Quando parla Adani tolgo il volume'

Blastingnews

(Di martedì 30 aprile 2019) Sabato sera, nel post partita di Inter -c'è stato un acceso dibattito tra Massimilianoe Leleopinionista Sky Sport. L'allenatore livornese ha cercato di spiegare le sue ragioni ma il commentatore TV gliva sopra e la lite tra i due si è infiammata a tal punto che il tecnico Campione d'Italia ha deciso di andarsene. La querelle è proseguita anche nelle giornate di domenica e lunedì.ne hato a "Che tempo che fa" la trasmissione condotta da Fabio Fazio mentre Leleha ribattuto dalle frequenze di Radio Deejay. In molti in questi giorni si sono espressi su quanto è accaduto sabato sera tra il tecnico livornese e l'opinionista televisivo, soprattutto sui social gli utenti si sono divisi in due fazioni gliani contro i sostenitori dell'ex calciatore dell'Inter. A dare il suo appoggio all'allenatore della Juve è stato Gigi. L'ex ...

Mediagol : Inter-#Juventus, Cagni e la stoccata ad Adani: 'Non è preparato, quando parla tolgo il volume' -