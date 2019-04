F1 | Gp Monza per il quinquennio 2020-2024 | c' è l' intesa

Formula 1 : Gp Italia. intesa di massima per conferma Monza fino al 2024 : Aci e Formula 1 hanno raggiunto un'intesa di massima per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto di collaborazione relativo al Gran Premio

Monza lancia la "beyond polpetta" : la prima di carne vegetale al 100 per cento : A Monza arriva la "beyond polpetta", la polpetta cioè che prescinde dalla carne, al 100 per cento vegetale. Una novità americana importata in esclusiva da un locale di via Bergamo. Che in lista ha ...

A Monza scoppia la paddle-mania : quattro richieste per i campi del "nuovo" tennis - Brianteo incluso - : Tre richieste formalizzate e una in arrivo per convertire spazi di Monza in campi da paddle, l'alternativa al tennis che spopola in tante città. Tra queste, anche una del tennis club del Parco e una ...

Monza : allarme per i cuccioli nel Lambro - cosa fare per aiutare i germani : Paperi? No, germani reali: molto cittadini di Monza hanno temuto per la loro salute, ma Enpa ed esperti avvertono: sono selvatici, ce la fanno. E nel caso, ecco come aiutarli. Agonizzano nel letto ...

In 2000 per San Gerardo da Olgiate a Monza : Olgiatesi in massa oggi a Monza, per il tradizionale pellegrinaggio alla chiesa di San Gerardo. Presenti circa duemila persone, per mantenere fede a un voto che gli Olgiatesi rispettano da 812 anni. ...

Volley femminile - Semifinali Scudetto 2019 : Conegliano ad una vittoria dalla finale - Monza cerca l’impresa per riaprire la sfida : La sfida di domani sera (ore 20.30) tra Conegliano e Monza potrebbe già svelare il nome della prima finalista della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. La formazione veneta ha infatti dominato le prime due partite e si trova ad un solo successo dalla chiusura della serie, mentre le brianzole sono alla disperata ricerca di una scintilla che possa invertire l’inerzia del confronto, nettamente sbilanciata a favore delle campionesse in ...

L'Imoco-Conegliano troppo forte per la Saugella Team Monza : In gara 2 delle semifinali per lo scudetto 2018-2019 le venete anche al Palaverde schiantano le monzesi per 3 a 0, 25-19 in 27min. 25-12 in 23min. 25-22 in 28min,davanti a circa 4000 spettatori. ...

LIVE Conegliano-Monza - Gara-2 Play-off in DIRETTA : campionesse d’Italia per l’allungo nella serie di semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Monza, Gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. Le campionesse d’Italia giocheranno di fronte al proprio pubblico dopo avere demolito le brianzole alla Candy Arena, l’Imoco ha chiuso la pratica d’apertura per 3-0 e oggi punta a schizzare sul 2-0 per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione all’atto conclusivo. Le campionesse d’Italia partiranno ...

Il Comitato Parco di Monza : un percorso partecipativo per definire il futuro della Reggia : E a dire il vero avremmo voluto che fossero prima declinate le proposte politiche e poi fossero coinvolti i tecnici: perché è la politica a doversi assumere la responsabilità delle decisioni da ...

Monza : protesta dei residenti nella ztl per la sosta che si paga anche col pass : I residenti del centro storico di Monza non hanno più diritto alla sosta gratuita e senza limiti di tempo - anche negli stalli blu. I vecchi pass stanno per essere sostituiti da nuovi permessi. E ...

Per parte della stampa italiana GTA ha ispirato le malefatte della baby-gang di Monza : Ancora una volta, la serie GTA finisce nel mirino della stampa.Alcuni tra i maggiori quotidiani italiani poche ore fa hanno riportato la notizia dell'arresto di sei giovani ragazzi di Monza, accusati di almeno dieci rapine aggravate, atti di violenza e persino di tentato omicidio. Questa baby-gang, composta da minorenni e neo-maggiorenni, nell'ultimo anno ha messo a ferro e fuoco il centro della città, generando il terrore di qualunque coetaneo ...

Monza : primo test per vedere i Giardini arciducali con la realtà aumentata : Prove generali di futuro alla Villa reale di Monza: nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile il test per la visione in realtà aumentata dei Giardini arciducali ormai scomparsi. Si è svolta nel pomeriggio ...

Monza - arrestati sei giovani per rapine - risse e tentato omicidio : “Gta? sulla Play mi annoio voglio farlo davvero” : Sono sei giovani residenti tra Monza provincia, minorenni e maggiorenni di varie nazionalità, i componenti della “compagnia del Centro” o “compagnia del Ponte”, come era noti tra i coetanei, i presunti responsabili di una serie di rapine aggravate, una delle quali degenerata in tentato omicidio, arrestati dalla Questura di Monza in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza, il 13 ...

Monza - arrestati 6 giovani per rapina e tentato omicidio. “Le loro azioni si ispiravano dal videogame Gta” : Sei ragazzi poco più che maggiorenni sono state arrestati per rapina e tentato omicidio dalla polizia, su disposizione del gip del Tribunale di Monza. I sei si ispiravano al videogame GTA e sono stati condotti in carcere. I sei sono accusati di almeno 10 episodi di rapina e un tentato omicidio. Grand Theft Auto, spesso abbreviato in ‘GTA’, è il nome di una serie di videogiochi d’azione sviluppati in Usa per pc, smartphone e tablet e ...