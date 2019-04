Elezioni comunali a Sassari | i candidati sindaci per ora sono 5

Elezioni comunali in Sicilia - risultati : ballottaggio in 5 comuni su 7 | : A Caltanissetta sfida tra Giarratana, centrodestra, e Gambino, M5S,. Lega al secondo turno a Gela e Mazara del Vallo. Di Maio: "Cambiamento continua". Salvini: "Il nostro risultato solo qualche anno ...

Elezioni comunali - si vota per il nuovo sindaco di Perugia : Elezioni europee 2019, la guida al voto: tutto quello che c'è da sapere 29 aprile 2019 Il prossimo 26 maggio 2019 sarà il giorno dell' election day : urne aperte in tutta Italia dalla 7 alle 23 per le ...

Elezioni comunali Campania - il fratello di Angelo Vassallo : “A Capaccio Paestum non votate Franco Alfieri del Pd” : “Non votate chi non ha visto, non ha sentito e non ha parlato delle denunce fatte dal sindaco pescatore”. A lanciare su Facebook l’appello agli elettori di Capaccio-Paestum (Salerno) è Dario Vassallo, fratello di Angelo, l’ex primo cittadino di Pollica ucciso in un agguato il 5 settembre 2010. Il fratello invita i cittadini a non votare alle imminenti Elezioni comunali il candidato sindaco del Pd Franco Alfieri, alla guida di una coalizione di ...

Elezioni comunali - si vota per il nuovo sindaco di Firenze : Il 26 maggio si vota per le Elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco di Firenze: chi sono i candidati, come si vota e...

Elezioni comunali 2019 : istruzioni per il voto ed elenco dei comuni : Il 26 maggio si terranno le Elezioni comunali, nella stessa data delle europee. Gli elettori di oltre 3.800 comuni saranno chiamati a eleggere il loro nuovo sindaco, rinnovando anche il consiglio comunale. Al voto anche 30 comuni capoluogo di provincia, tra cui sei di regione. Ecco come funziona il voto che in Sicilia e Sardegna si terrà, invece, in date diverse.Continua a leggere

Elezioni comunali - si vota per il nuovo sindaco di Bari : Il 26 maggio si vota per le Elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco di Bari: chi sono i candidati, come si vota e...

Elezioni comunali - si vota per il nuovo sindaco in oltre tremila città : l'election day : Il 26 maggio italiani al voto per le Elezioni comunali in oltre 3.818 città d'Italia. Le Elezioni comunali ancor più poiché...

Risultati Elezioni comunali Sicilia 2019 : sindaci eletti e ballottaggi : Risultati elezioni comunali Sicilia 2019: sindaci eletti e ballottaggi Tornata di amministrative in 34 comuni Siciliani: circa mezzo milione di elettori chiamati alle urne, alla fine però l’affluenza si è fermata al 58,4%. L’unico capoluogo al voto Caltanissetta. Tra due settimane andranno in scena i ballottaggi. elezioni comunali Sicilia 2019: Lega in netta crescita Da sottolineare la crescita generale della Lega che ottiene anche un ...

Alle Elezioni comunali in Sicilia premiate le alleanze innaturali : È difficile cercare certezze nel caos delle elezioni amministrative che si sono svolte ieri in Sicilia. Troppo frammentato lo scenario politico, troppe le Alleanze trasversali, troppo piccoli la gran parte dei comuni andati al voto. Già questa, però, può essere una indicazione: nell'isola in cui tradizionalmente si affermano il potere dominante (la Dc nella Prima Repubblica, Forza Italia nella Seconda) o il voto di ...

Elezioni comunali Sicilia - Luigi Di Maio : “M5s solido”. Matteo Salvini : “Risultato da fantascienza” : I risultati delle Elezioni comunali in Sicilia vengono commentati con la solita esultanza da parte dei leader di tutti i partiti politici. A partire da Luigi Di Maio, che sottolinea la "solidità" del Movimento 5 Stelle. Gioisce anche Matteo Salvini, secondo cui quella dei Siciliani "è una scelta che solo a parlarne due-tre anni fa sarebbe stata fantascienza".Continua a leggere

Elezioni comunali in Sicilia - i risultati. Caltanissetta - centrodestra avanti : Ballottaggio in cinque Comuni, compreso il capoluogo Caltanissetta . Vittoria al primo turno a Bagheria , Palermo, e Aci Castello , Catania,. Sono questi i principali risultati delle Elezioni ...

Elezioni comunali in Sicilia : frena il M5S - cresce ma non sfonda la Lega : Si profila una vittoria al primo turno solo a Bagheria (Pa) mentre negli altri sei comuni, al voto in Sicilia col maggioritario, si andrà ai ballottaggi. A scrutinio ancora in corso, i dati parziali indicano una battuta d’arresto del M5s nei comuni dove il movimento aveva vinto le ultime amministrative (Bagheria e Gela), un buon risultato della Leg...

Elezioni comunali Sicilia - ballottaggio in 5 città su 7 : bene centrodestra - 5s perde dove governava : Le Elezioni comunali in Sicilia si chiudono, al primo turno, con un ballottaggio in cinque dei setti principali comuni al voto: Caltanissetta, Castelvetrano, Gela, Mazara del Vallo e Monreale. Vittoria al primo turno, invece, per i candidati sindaco di Bagheria (vince Filippo Tripoli) e Aci Castello (eletto Carmelo Scadurra).Continua a leggere

Elezioni comunali in Sicilia : risultati in tempo reale. LIVE - : Ieri il voto in 34 Comuni dell'Isola. Affluenza in forte calo. Il Movimento 5 stelle perde Bagheria, che passa al centrosinistra. GLI AGGIORNAMENTI IN tempo REALE