Sfregiata acido,Corte:privata identità

Il gesto di Edson Tavares "appare plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua bellezza, ma della sua stessa, così da cancellarla agli occhi di tutti non potendola 'possedere' egli stesso". Sono le motivazioni della sentenza con cui lad'appello di Bologna ha condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni l'ex fidanzato di Gessica Notaro,con l'il 10/01/2017. "Inevitabile il ricorso in Cassazione" ha annunciato il legale del giovane.(Di sabato 27 aprile 2019)