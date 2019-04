Agenzia_Ansa : #Libia: 254 morti e 32.400 sfollati a #Tripoli e dintorni dall'inizio del conflitto #ANSA - luc798 : RT @Agenzia_Ansa: #Libia: 254 morti e 32.400 sfollati a #Tripoli e dintorni dall'inizio del conflitto #ANSA - TelevideoRai101 : Libia, 254 morti e 32.400 sfollati -

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si aggrava il bilancio delle vittime degli scontri in. Isono 254e i feriti 1.128. Il numero deglia Tripoli e dintorni sono 32.400, secondo quanto riporta l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) in un aggiornamento sulla situazione. L'Ocha rileva inoltre che 3.600 rifugiati e migranti trattenuti nei centri di detenzione sono esposti ai rischi del conflitto.(Di lunedì 22 aprile 2019)