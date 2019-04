Usa, ucciso a Los Angeles rapper Hussle

IlNipsey Huslle è statoa Los. L'artista 33enne, che da ragazzo aveva fatto parte di una gang,è stato colpito da diversi proiettili. A sparargli è stato un uomo, di fronte al negozio di vestiti delnella zona sud di Los;altre 2 persone sono rimaste ferite.L'aggressore è fuggito in auto.era coinvolto in un progetto sociale per le aree sud della città.Poche ore prima di morire, su Twitter aveva lasciato un messaggio,ricordando che"avere nemici forti è un una benedizione"(Di lunedì 1 aprile 2019)