Pensiero del giorno – Vite Precedenti e Vite Multiple

Congresso della Famiglia - la Lega contro il Tg1 : “Narrazione ai limiti della fantasia”. M5s : “Siete abituati al Pensiero unico” : I temi su cui M5s e Lega si sfidano a duello non mancano in questi giorni. Ora si aggiunge il tema del Tg1 e del suo direttore Giuseppe Carboni che finisce nel mirino del Carroccio. E’ il segretario della commissione di vigilanza Massimiliano Capitanio a criticare in particolare la copertura del Congresso delle famiglie di Verona fatta dal telegiornale principale della Rai. Non è certo la prima volta che i leghisti vanno all’assalto ...

Il viaggio di Guarienti nel realismo del Pensiero : Tra gli artisti contemporanei, ce ne sono alcuni straordinari per qualità, per capacità tecnica, per grande evidenza visiva, anche se mentale o "concettuale", fautori di un realismo basato sul pensiero, su un pensiero astratto che porta all'immagine, come la sensazione di un altrove: non quindi un realismo meccanico, illustrativo, mimetico, bensì un realismo essenziale. Tra questi artisti, attivi negli anni Sessanta e Settanta, artisti per lungo ...

Congresso Verona - Gandolfini : “Mia figlia mi dà del retrogrado e maschilista? Il fascista lascia libertà di Pensiero” : “Il Congresso delle Famiglie? Un evento da Medioevo, maschilista e retrogrado”. Maria Gandolfini, figlia 36enne del leader del Family Day Massimo Gandolfini, è tornata sul Congresso di Verona in un’intervista video a TpiNews. “Mio padre vuole che io bruci all’inferno perché sono separata. Mi considera un mostro. Lui ritiene che la mia famiglia sia da nascondere, qualcosa di cui vergognarsi. Da lui non ho mai ricevuto amore. Io ...

Perché la scienza ha bisogno della filosofia : l’analisi di nove scienziati su Pensiero critico e verità : Fare leva sulla cultura. Sui pensieri critici. Sulla filosofia e sulla scienza. E dunque sui buoni libri, le ricerche libere, le conversazioni "per amore di verità". E sulla riscoperta di una vera e propria civiltà del dialogo su cui si sono costruite le nostre democrazie liberali e dunque lo sviluppo, il benessere e la salute, la convivenza civile. E l'Europa che vale la pena difendere, riformare, rafforzare.In tempi di passioni ...

Frasi e aforismi per la Festa del Papa' : trova il Pensiero piu' bello per fare gli auguri : Martedì 19 Marzo si celebra la "Festa del Papà", in occasione della solennità di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e quindi simbolo di figura paterna. Una giornata dedicata a tutti i papà e...

Pensiero del giorno – Il Multiverso : In seguito all’osservazione del comportamento delle particelle subatomiche, gli scienziati hanno supposto la teoria dei Molti Mondi. Con l’esperimento cosiddetto ‘della doppia fenditura’ ci si rese conto che un elettrone poteva comportarsi sia da onda invisibile che da particella visibile. Questo ha fatto ipotizzare l’esistenza di altri universi in cui tali particelle, sottrattesi alla nostra osservazione, tornino ad essere soltanto onde di ...

Il Teatro delle Albe con 'Va Pensiero' al Teatro Astra di Torino : Il testo si ispira ad un fatto di cronaca: il vigile urbano di una piccola città dell'Emilia Romagna si fa licenziare pur di mantenere la propria integrità di fronte agli intrecci di mafia, politica ...

TAV - Roberto Fico il suo Pensiero che rispecchia l’identità del vero Movimento 5 Stelle : TAV, Roberto Fico torna a parlare, la vera identità del Movimento 5 Stelle La battaglia No Tav sta restituendo compattezza al Movimento 5 Stelle. Le voci dissonanti rispetto alla linea indicata da Luigi Di Maio sono poche e gli ortodossi, guidati da Roberto Fico, sono sempre più convinti che non ci siano passi indietro possibili. … Continue reading TAV, Roberto Fico il suo pensiero che rispecchia l’identità del vero Movimento 5 ...

Il biPensiero del Governo porta solo discredito : Quanta fatica, in Italia e all'estero, per conquistare e conservare il rispetto e l'ammirazione che il nostro paese giustamente rivendica. E quanto poco basta, invece, per fare a pezzi i risultati raggiunti, scatenando la commiserazione e la svalutazione di chi non aspetta altro per vedere in noi un popolo poco affidabile, povero di prestigio, isolato come un povero vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Emblematica è la patetica farsa ...

Pensieri Periferici - festival del Pensiero Itinerante - dall'8 al 30 marzo. : ... momenti di divertimento e cultura a cittadini e turisti, valorizzando sia luoghi simbolo della città che location inedite, Tutti gli spettacoli e le attività sono ad ingresso gratuito,. Tanti i ...

Eretici - su Loft il programma di Montanari sui 'sovversivi' del Pensiero : 'Socrate il primo esempio della storia' : Per ricostruire questa grande figura del mondo greco, lo storico dell'arte si avvale del libro "Indagine su Socrate. Persona, filosofo e cittadino" di Maria Michela Sassi , Einaudi ed.,. Innanzitutto ...

Eretici - arriva su Loft il programma di Tomaso Montanari sui “sovversivi” del Pensiero di ogni epoca : “Socrate è il primo esempio della storia” : “La parola “eretico” viene da un verbo greco che significa “scegliere”: gli Eretici sono coloro che scelgono con la propria testa, non si accontentano di quella che tutti dicono essere l’opinione giusta, l’ortodossia. Per scegliere pagano un prezzo e se noi oggi possiamo ancora scegliere, ogni giorno della nostra vita, lo dobbiamo agli Eretici”. Con queste parole Tomaso Montanari apre il suo nuovo programma, intitolato, per ...