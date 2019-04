romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2019) Roma – La serie C maschile delè incappata in uno scivolone sul campo del. La squadra pontina si è imposta per 73-71 al termine di una gara a lungo condotta dai frascatani e poi scappata via nel finale dalle mani dei ragazzi di coach Rossella“Nonostante non fosse stata certamente una delle nostre miglior prestazioni stagionali, eravamo in vantaggio e stavamo conducendo in porto la gara. Ma ci abbiamo messo molto del nostro per perdere dueimportanti che ci avrebbero dato la quasi matematica certezza di essere ai play off: siamo stati disattenti e superficiali in alcuni atteggiamenti e questo sicuramente mi è dispiaciuto. Ma ovviamente il nostro campionato continua e dobbiamo immediatamente voltare pagina”.La sconfitta di, comunque, non dovrebbe pregiudicare l’accesso alla post-season. “Da quel punto di vista sono abbastanza ...

StaffYouBasket : L’ASD Basket Club Sanvito vince in scioltezza contro la Collinare Basket Fagagna! Il team di Roberto Ciman, ora, pu… - oslaz : Club Basket Frascati (C Gold/m), rimpianto Cecconi: “A Fondi due punti persi per colpa nostra”… - VoceDelTrentino : Cus Trento basket Basket Club Gardolo 2000 ASD Bolzano Piani ASD Basket Villafranca G.S. RIVA Basket 2018 A.D. Bask… -