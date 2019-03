Zuckerberg: web, servono nuove regole

per proteggere il web dai contenuti pericolosi" e per fare questo i governi devono avere "un ruolo più attivo". A lanciare l'appello è il fondatore di Facebook,,in una lettera sul Washington Post. Lenorme devono "garantire l'integrità del processo elettorale, per proteggere la privacy della gente e per garantire la portabilità dei dati".invita gli Stati "a lavorare insieme per mettere a punto una cornice globale" e il modello è "il General data protection" della Ue(Di domenica 31 marzo 2019)