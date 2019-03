Stupro stazione,vittima:"Temo vendetta"

La ragazza stuprata nell'ascensore delladella Circunvesuviana a San Giorgio a Cremano, in una intervista a Repubblica:"Quando non c'è giustizia,il dolore diventa insopportabile". "I miei aguzzini sono liberi, orala loro".E poi: "Ho paura.Quel giorno sono caduta in una trappola. Più ancora della violenza che ho subito, mi ha fatto male quello che è successo dopo.". E agli uomini che compiono abusi dice: "Fermatevi, usate la forza della ragione,non l'istinto".Un errore denunciare? "No, anche se non è servito".(Di domenica 31 marzo 2019)