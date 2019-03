Matteo Salvini | figli altezza e moglie | la carriera del politico

"Cristiano - cattolico e papà". Matteo Salvini superstar al Congresso di Verona : "Conto su di voi". : "Cristiano, cattolico e papà". Per l'evento più atteso del Congresso mondiale delle famiglie, ossia la sua presenza nella Gran Guardia, Matteo Salvini ha scelto la sua divisa più amata e popolare, certamente quella più aderente al contesto. Tanta parte dell'importanza della kermesse pro-vita, che si concluderà domani con la marcia delle famiglie, era legata alla sua presenza e il vicepremier ha mantenuto la ...

Cristiano - cattolico e papà. Matteo Salvini superstar al Congresso di Verona : "Conto su di voi". : "Cristiano, cattolico e papà". Per l'evento più atteso del Congresso mondiale delle famiglie, ossia la sua presenza nella Gran Guardia, Matteo Salvini ha scelto la sua divisa più amata e popolare, certamente quella più aderente al contesto. Tanta parte dell'importanza della kermesse pro-vita, che si concluderà domani con la marcia delle famiglie, era legata alla sua presenza e il vicepremier ha mantenuto la ...

Studia prima di parlare! Giuseppe Conte riprende Matteo Salvini : Giuseppe Conte VS Matteo Salvini, l'ultimo atto di tale escalation arriva in una giornata infuocata tra Lega e M5s, che si scontrano sul Congresso mondiale della Famiglia di Verona. Salvini, dal palco di Verona, aveva invitato Vincenzo Spadafora e il premier "a fare di più" sul tema delle adozioni. Durissima la replica di Palazzo Chigi, che arriva con una nota: "La delega in materia di adozioni di minori italiani e stranieri è attualmente ed è ...

Alessandro Di Battista rompe il silenzio : insulti a Matteo Salvini - vaffa ai grillini : Dopo più di un mese e mezzo, Alessandro Di Battista rompe il silenzio. Non che ci mancasse, ma tant'è. Il grillino urlatore parla in una diretta Facebook in cui annuncia urbi et orbi che no, non si candiderà alle elezioni Europee: "Ho riflettuto sull'opportunità di una candidatura alle europee e ho

Luigi Di Maio insulta le famiglie di Verona : "Fanatici". Matteo Salvini risponde : è guerra : I vicepremier litigano anche sul Congresso mondiale della Famiglia che si sta tenendo a Verona. Sul palco, infatti, è salito Matteo Salvini: "Sono qui a sostenere col sorriso una giornata di festa, a sostenere il diritto a essere madre, a essere padre e a essere nonni. A sostenere la necessità dell'

Orgoglioso di essere sfigato! Congresso famiglie - Matteo Salvini risponde a Di Maio : Dal palco del Congresso mondiale delle famiglie in corso a Verona, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini risponde al suo collega Luigi Di Maio, proprio sulla sua partecipazione all'evento: "Se parlare di mamme, papà e bimbi è da 'sfigati', io sono Orgoglioso di essere sfigato”. E non manca uno scontro sulle adozioni con il M5s.

Verona - Matteo Salvini al congresso delle Famiglie : «Qui non per togliere diritti» : Il vicepremier ha anche attaccato l'informazione: «Dal mondo del giornalismo, e lo dico da giornalista, su questo convegno c'è stato un mix di ipocrisia, benpensantismo, malafede». E il congresso di ...

Verona - Matteo Salvini al congresso delle Famiglie : «La legge 194 non è in discussione» : «L'evoluzione della famiglia - ha aggiunto - è quanto di più bello ci sia, perché significa che il nostro mondo è in movimento. E racconta una splendida evoluzione culturale. Le Famiglie non vanno ...

Congresso mondiale delle Famiglie - la diretta della sessione plenaria : arriva Matteo Salvini : “Condivido quello che ha detto il Papa. Io bado alla sostanza non alla forma”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivando al Congresso mondiale delle Famiglie, ai cronisti che gli chiedevano di commentare i temi proposti dal Wcf e la forma di come è stato realizzato l’evento, richiamando le dichiarazioni del Pontefice, che condivide la sostanza ma non la forma. L'articolo Congresso mondiale delle Famiglie, la ...

Matteo Salvini arriva al Congresso di Verona : "Non togliamo niente a nessuno. La legge 194 non si discute" : Al grido di "Matteo, Matteo!" il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato al palazzo della Gran Guardia di Verona, dove interverrà al Congresso mondiale delle Famiglie. Ad accoglierlo una folla numerosa, che gridava "Matteo, Matteo!", mentre una esigua minoranza rispondeva "Vergogna!"."Non sono qui per togliere qualcosa a qualcuno, non si tocca niente a nessuno. La 194 non è in discussione" ha detto arrivando al ...

