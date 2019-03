L' ex senatore Razzi a Ballando con le Stelle | l' esordio è tutto coreano con ' Gangnam

Il senatore del M5S Elio Lannuti è indagato per diffamazione aggravata dall’odio razziale per il tweet sui cosiddetti “protocolli dei savi di Sion” : Il senatore del Movimento 5 Stelle Elio Lannuti è stato indagato dalla procura di Roma per diffamazione aggravata dall’odio razziale in seguito a un suo tweet in cui aveva rilanciato un articolo complottista sui cosiddetti “protocolli dei savi di Sion”, un famoso