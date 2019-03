In diecimila a Verona - via al corteo pro-famiglia : Verona - È partito da Piazza Bra il corteo finale del Congresso delle Famiglie di Verona . Nel 'salotto' cittadino si sono radunate circa 10.000 persone, secondo le prime stime delle forze dell'ordine, ...

In diecimila a Verona - via al corteo pro-famiglia : Bandiere di Alleanza Cattolica e Movimento per la vita. Il promotore Gandolfini: "Congresso di alto livello culturale". Sfila anche l'altra figlia, in accordo col padre a differenza della "contestatrice" Maria