Elon Musk | la storia di un visionario multimiliardario

Tesla Model 3 - violata da hacker professionisti. E Elon Musk gliela regala : Come dire, parafrasando una celebre citazione latina, “se non puoi sconfiggerli, alleati con loro”: e Tesla, questo, lo fa da ormai quattro anni. Mettere alla prova di hacker professionisti e invasivi i software delle sue vetture, finanziando in prima persona questo tipo di “ricerca informatica” e offrendo in palio premi sostanziosi. Una strategia controffensiva che l’azienda di Elon Musk ha messo in atto anche quest’anno, ...

Da Jeff Bezos a Elon Musk : ecco gli aerei privati dei miliardari tech : Si parte da Jeff Bezos, patron di Amazon e uomo più ricco del mondo, che possiede un jet privato attraverso la holding "Poplar Glen". Gulfstream G650ER

Crew Dragon rientra sulla Terra - festa per la SpaceX di Elon Musk e la Nasa : Era il 13 marzo 1969, quando l’Apollo 9 si tuffava nell’Atlantico dopo aver testato in orbita il modulo Lem, aprendo la strada al primo volo umano sulla Luna. Oggi, come riporta l’Ansa, a 50 anni di distanza, un altro tuffo nell’Atlantico, quello della capsula Crew Dragon della SpaceX di Elon Musk, apre la nuova era commerciale dei voli umani nello spazio, restituendo agli Stati Uniti l’autonomia nel trasporto di astronauti a otto ...

SpaceX : dopo il successo della capsula Crew Dragon - Elon Musk è pronto a mandare astronauti nello spazio : Elon Musk si prepara a un’altra delle sue imprese ambiziose: permettere alla Nasa, con l’aiuto della sua azienda spaziale SpaceX, di inviare austronauti nello spazio da suolo statunitense per la prima volta da quasi un decennio. E per la prima volta in assoluto su un dispostivo commerciale. Oggi infatti, alle 14.45 italiane, e’ avvenuto senza problemi l’ammaraggio al largo della Florida di Crew Dragon, la capsula spaziale ...

Elon Musk elogia l'industria missilistica russa - : Il fondatore della società aerospaziale SpaceX Elon Musk ha definito di "prima classe" l'industria missilistica russa, mentre i propulsori russi per i razzi vettore sono i migliori al mondo in questo ...

La Crew Dragon di Elon Musk ha agganciato la Stazione Spaziale Internazionale : La Crew Dragon , capsula sviluppata per il volo umano, è riuscita ad attraccare automaticamente alla Stazione Spaziale Internazionale , Iss , dopo il lancio avvenuto da Cape Canaveral il 2 marzo ...

Crew Dragon - riparte la corsa alla Luna : la capsula della SpaceX di Elon Musk ha agganciato la Iss : Sì, abbiamo anche i cinesi con la Shen Zou, ma quello resta per ora un mondo a parte anche se la stessa Samantha Cristoforetti potrebbe un giorno farne parte. Fatto sta che in luglio Luca Parmitano, ...

Crew Dragon attracca alla Stazione Spaziale. Elon Musk : “E’ iniziata una nuova era” : Attracco perfettamente riuscito. E puntuale, alle 12,01 ora italiana. Applausi scroscianti a terra, dove tutto il team della Space X, la compagnia privata che ha realizzato la navicella spaziale Crew Dragon, è riunito da alcuni giorni per questo primo volo di test (Demo-1) della navicella destinata a fare la spola tra Terra e orbita terrestre, otto...

La SEC sostiene che Elon Musk abbia violato il loro accordo scrivendo informazioni fuorvianti in un tweet : La Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente che vigila sulla borsa negli Stati Uniti, simile all’italiana CONSOB, ha chiesto a un giudice federale di accusare Elon Musk, CEO di Tesla, per aver violato un accordo con la stessa SEC stretto

Elon Musk e il vizio di twittare cose che non può su Tesla : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Nuovo capitolo negli attriti tra l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, e i suoi tweet da una parte e la Securities and exchanges commission (Sec) dall’altra. Il fondatore dell’azienda di auto elettriche è nuovamente finito nel mirino dell’autorità statunitense per il controllo della Borsa a causa di un recente tweet in cui annuncia un volume di produzione di auto per il 2019 in contrasto ...

Guida autonoma - Elon Musk : “Tesla avrà quella completa entro fine 2019” : Si sa che gridare troppe volte “al lupo! Al lupo!”, solo per fare del baccano, può rendere le cose complicate quando poi il lupo c’è per davvero. Così, mentre Elon Musk si ritrova ad annunciare nuove scadenze sui suoi obiettivi, come quella per cui la prima Tesla completamente autonoma arriverà sulle strade (americane) entro la fine del 2019, in tanti stavolta – negli States come in Europa – sono pronti a non credergli. La notizia è stata ...

Elon Musk porterà il primo lander privato sulla Luna : Il lancio della sonda Beresheet in Florida (foto: Getty Images) Nella notte italiana è decollata da Cape Canaveral, in Florida, la prima sonda privata diretta sulla Luna. Si tratta del lander israeliano Beresheet, montato a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk. Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster’s third launch and landing. ...