Due morti | vittime di un agguato

Due morti nel Beneventano - vittime di un agguato : Due persone sono state uccise a Durazzano, Benevento, in un agguato - non di stampo camorristico. Le due vittime sono Andrea Romano, 49 anni, di Arienzo, Caserta, e Mario Morgillo, 68 anni, di ...

Bitonto - incidente nella notte : morti Due ragazzi. Un ferito è grave : Tragedia della strada, nella notte, in provincia di . Due ventenni sono morti e un terzo ragazzo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte all'ingresso di Bitonto ...

Gaza - almeno Due palestinesi morti e oltre 100 feriti. Migliaia in piazza per la “Grande Marcia del Ritorno” : almeno due palestinesi sono morti e più di 100 sono rimasti feriti da ieri sera in scontri con le forze israeliane al confine tra la Striscia di Gaza e Israele. Secondo fonti locali citate dall'agenzia palestinese Wafa, il 17enne Adham Nedal Amara è stato ucciso oggi dal fuoco israeliano. Stamani il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha dato notizia della morte di un ventenne palestinese, Mohammad Jihad Saad, ferito ieri dal ...

Murano. Due novantenni morti in un incendio in Calle Bressagio : Una coppia di 94 e 96 anni è morta notte in un incendio in abitazione a Murano. L’allarme è scattato

Grand Canyon - Due morti questa settimana. Uno dei due era un turista caduto nel vuoto mentre stava scattando una foto : Uno dei luoghi più belli al mondo può diventare scenario di morte. Si tratta del Grand Canyon, l’immensa gola creata dal fiume Colorado nell’Arizona settentrionale. Due persone hanno perso la vita questa settimana proprio in queste rosse gole: una delle due, secondo i giornali statunitensi, sarebbe un turista di Hong Kong che è precipitato mentre stava cercando di scattare una foto da un punto panoramico. L’uomo si trovava su ...

Agrigento - schianto tra Due auto : morti fidanzati di 20 e 23 anni : Avrebbero voluto trascorrere una vita assieme e, invece, il tragico destino se li è portati via contemporaneamente a soli 20 e 23 anni. È questo il drammatico epilogo della vita di Ylenia Giurdanella e di Salvatore Calafato, una coppia di fidanzati deceduta a seguito di un grave incidente stradale, avvenuto all'altezza del comune di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, il ...

Seattle - 33enne spara per strada : Due morti e due feriti - : Verso le 4 di pomeriggio, ora locale, l'uomo ha ferito una donna e un autista di un bus. Poi ha ucciso un automobilista e, scappando con la sua auto, si è scontrato con un'altra macchina uccidendo il ...

Tragico incidente in Germania - morti Due giovani napoletani : il dramma di Giuseppe e Sharon : Erano zio e nipote, Giuseppe Piscopo e Sharon Delle Cave, rispettivamente 30 e 21 anni, originari di Arzano, nel Napoletano: sono morti in un Tragico incidente stradale in Germania, dove Giuseppe...

Due giovani di 20 e 23 anni morti in un incidente stradale - scontro fra Due auto : Una coppia di ventenni – Ylenia Giurdanella di 20 anni e Salvatore Calafato di 23 anni, entrambi di Ravanusa (Ag) – ha perso la vita a causa di un incidente stradale verificatosi, poco dopo le 11, sulla strada statale 557, all’altezza del chilometro 2,5,nei pressi di Campobello di Licata (Ag) con direzione Ravanusa. A scontrarsi, […] L'articolo Due giovani di 20 e 23 anni morti in un incidente stradale, scontro fra due auto proviene da ...