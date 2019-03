Cosa vuol dire essere nerd oggi? Un viaggio | con tre libri | nel nostro immaginario

Zanda vuole aumentare le indennità dei parlamentari - Cosa dice il Pd - : Roma, 28 mar., askanews, - La proposta presentata dal senatore e tesoriere del Pd Luigi Zanda per aumentare le indennità dei parlamentari non è riconducibile al Partito Democratico ma si configura ...

Game of Thrones - chi è il Re della Notte e Cosa vuole : la spiegazione : Game of Thrones, la figura del Re della Notte: il mistero legato all’esercito dei morti Sicuramente uno dei tanti misteri di Game of Thrones (Il Trono di Spade) riguarda il Re della Notte. Insieme al suo esercito dei morti si è fatto conoscere durante la quarta stagione della serie tv. Sono tantissimi i telespettatori che […] L'articolo Game of Thrones, chi è il Re della Notte e cosa vuole: la spiegazione proviene da Gossip e Tv.

Cosa vuole l’Ue dalla Cina : Il Foglio ha ottenuto in anteprima grazie al corrispondente David Carretta una bozza della dichiarazione congiunta che l’Unione europea ha inviato a Pechino per il summit Ue-Cina del prossimo 9 aprile, e che sarà discussa giovedì nel vertice di Bruxelles tra i leader europei, proprio mentre il presi

“Cari liberal vi racconto Cosa vuol dire nascere e crescere sotto il socialismo chavista” : “La prima volta avevo 15 anni. Era il 2014 a Caracas, in Venezuela, e avevo passato più di un’ora in fila ad aspettare. Quando sono arrivato al registro, ho notato che quel giorno avevo dimenticato il mio documento. Senza il documento d’identità, il sistema di razionamento del governo non permetteva

Le relazioni difettose - Le avventure del maschio che non sa Cosa vuole davvero - : Uno psicanalista bravo a questo punto ti direbbe di non sentirti così unico al mondo, perché ripetere gli errori di famiglia è un riflesso condizionato normale, ha pure un nome. "Forma a priori", ...

Forum - straziante Barbara Palombelli : "So Cosa vuol dire avere un disabile in casa" - lacrime e scuse : La conduttrice del tribunale televisivo più longevo d'Italia non è riuscita a trattenere la lacrime. Durante la puntata di Forum di venerdì 15 marzo Barbara Palombelli ha vissuto un momento di commozione per il quale si è scusata con il pubblico. In effetti, per quanto fittizia, la causa andata in o

Zimbello - cos'è?/ La risposta di Chi vuol esser milionario : ecco di Cosa si tratta : Zimbello, qual è il significato? ecco la risposta alla domanda fatta a Chi vuol essere milionario: non parliamo del classico modo di dire...

Sicilia - viabilità - Musumeci : "Da 4 mesi aspettiamo Cosa vuole fare Toninelli" : Il governatore Nello Musumeci sbotta dopo l'ultima visita in Sicilia del premier Conte e del ministro dei trasporti Toninelli che appena 48 ore fa hanno visitato il cantiere sulla Agrigento-...

Reddito di cittadinanza - il marocchino leghista in coda per il sussidio : Cosa vuol fare con i soldi : In prima fila per chiedere il Reddito di cittadinanza a Milano c'era Mustapha Aarboubi, marocchino con cittadinanza italiane e in qualche modo, come si definisce lui, un po' "leghista". Il suo volto è diventato una sorta di simbolo del Reddito di cittadinanza, con tutte le sue contraddizioni. In Ita

Più privacy e nuovi servizi su Facebook : ecco Cosa vuole fare Zuckerberg : Mark Zuckerberg lancia la svolta ' privacy ' per Facebook , annunciando che riorienterà le app della società verso il criptaggio e la privacy. Una mossa che spostera' l'attenzione di Facebook da un ...

Isola - Viola Valentino vs l'ex marito Riccardo Fogli : 'Capirà Cosa vuol dire fare del male' : Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli, interviene sul presunto tradimento dell'attuale moglie del cantante, Karin Trentini. Secondo la Valentino, Riccardo Fogli sta per essere ripagato...

Primarie - ora Zingaretti faccia scoprire al Pd Cosa vuol dire sinistra : Il numero dei votanti e il nome del vincitore costringe il Pd a fare i conti con il suo doppio volto, che è anche la doppia verità che deve affrontare. Nicola Zingaretti è stato chiamato a chiudere definitivamente l’età renziana. Non lo attesta soltanto il numero dei partecipanti alle Primarie, oltre ogni aspettativa, ma la percentuale dei voti con cui la base si è espressa a suo favore. Eppure il nuovo segretario si troverà a gestire una ...

NBA – Cavs - nessuno vuole J.R. Smith! Ma niente buyout : si aspetta l’estate per racimolare qualCosa : I Cleveland Cavaliers non sono riusciti a piazzare J.R. Smith prima della trade deadline e non hanno intenzione di tagliarlo: la franchigia dell’Ohio proverà a venderlo in estate I Cleveland Cavaliers hanno provato a liberarsi di diversi giocatori prima della trade deadline, al fine di liberare spazio salariale e guadagnare asset per la nuova stagione. La franchigia dell’Ohio non è riuscia però a piazzare J.R. Smith e il suo ...