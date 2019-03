Classifica Ballando con le stelle | prima puntata | Marco Leonardi primo

lanostratv

(Di domenica 31 marzo 2019)con lealposto Si è conclusa ladicon le2019, al termine di una serata ricca di colpi di scena ma anche di emozioni. Ladelladi, esattamente quella ‘tecnica’, ossia basata sui soli voti della giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, ha posizionato alposto Suor Cristina con il team di Stefano Oradei, seguita da Dani Osvaldo (secondo) e da Milena Vukotic (terza). A seguire: 4° Manuela Arcuri, 5° Ettore Bassi, 6° Nunzia De Girolamo, 7° Marzia Roncacci, 8° Lasse Matberg, 9° in parità Angelo Russo e i gemelli Sampaio, 11° Enrico Lo Verso, 12°e 13° Antonio Razzi. Grazie ai due tesoretti (quello assegnato dai social e quello deciso da Alberto Matano),...

SerieTvserie : Ballando con le stelle non cambia nella Rai del cambiamento - tvblogit : Ballando con le stelle non cambia nella Rai del cambiamento - Varych4 : Ballando con le stelle non cambia nella Rai del cambiamento -